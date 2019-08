Feli si-a botezat fetita in secret Feli si-a botezat fetita in secret Feli si-a botezat fetita in secret. Micuta Nora Luna, in varsta de 9 luni, a fost crestinata recent, iar artista a ales sa faca publica informatia zilele trecute pe pagina ei de Instagram. „Am tot asteptat momentul potrivit sa fac postarea asta, dar am invatat de curand ca momentu potrivit e fix ala cand te gadila stomacu’ si o voce iti spune „Hai, Feli! Bucura-te si imparte ce simti cu lumea intreaga!” Asta simt sa fac acum… Am crestinat-o pe Nora Luna magica intr-un iunie de poveste! Am simtit sa fie totul intim, in familie, normal, simplu si modest, dar cu… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

