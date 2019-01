Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul, pictorul și poetul Adrian Berinde a murit, in noaptea de miercuri spre joi, la varsta de 61 de ani. Artistul suferea de cancer metastazat pe oase. Nascut la Oradea, in data de 4 mai...

- Astazi se implinesc 169 de ani de cand poetul national s-a nascut. Despre Mihai Eminescu s-au scris multe lucruri inca din timpul vietii, dar si dupa moartea sa, inca invaluita in mister. Mihai Eminescu a fost si este considerat de catre cititori si de critica literara cel mai important scriitor romantic…

- Femeia in varsta de 34 de ani este din Periprava si este la a doua nastere. Cand a simtit ca bebelusul urmeaza sa se nasca, tanara a sunat imediat la 112. A fost trimisa o salupa care sa o duca la spitalul din Tulcea. Din cauza vremii nefavorabile, ambarcatiunea s-a deplasat foarte greu, iar…

- In seara zilei de 8 ianuarie, Valeriu Ionita, fost arbitru si team manager al nationalei de futsal, a pierdut lupta cu o boala necrutatoare, anunta FRF.Nascut pe 12 aprilie 1957, Valeriu Ionita a fost arbitru de centru in perioada 1990-2002, bifand aproape 220 de partide in primele doua ligi.…

- Fericit nevoie mare ca a devenit parinte, un locuitor din Iași a organizat, in propria locuința, o petrecere ca-n filme. Muzica a “urlat” pana spre dimineața. Manelele au fost, din pacate, cele mai solicitate. Ulterior, ieșeanul și-a dat seama ca a greșit, ocazie cu care și-a cerut scuze pe o rețea…

- Sambata incepand cu ora 19:00 celebrul violoncelist Adrian Naidin revine la Targu-Jiu, intr-un concert extraordinar – „De la Brancuși la doina”. Evenimentul va avea loc in cadrul Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” Targu Jiu. Nascut la Cluj-Napoca, Adrian Naidin a urmat cursurile Liceului de Muzica…

- Zi de doliu pentru Ștefan Hrușca. Tatal artistului a murit luni, 12 noiembrie, iar acesta a ajuns de urgența in Romania. Interpretul de muzica folk locuiește de mai mulți ani in Canada. “Azi, la ora 6.30, de dimineața, in Ieud, la el acasa, uncheșul Hrușca și-a sfarșit calatoria pe lumea asta și a plecat…

- Cine nu-i mai ține minte pe Les Poissons Voyageurs ori Tcha-Badjo? Trubaduri moderni conduși de neobositul Johnny Sunshine, au calatorit din bodegi ascunse-n nordul canadian pana sus, pe crestele Alpilor