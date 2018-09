Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Botgros are o fetita de sase luni cu solista Anisoara Dabija. Fostul sot al femeii a fost cel care a confirmat zvonurile. Potrivit acestuia, el si cantareata au divortat in martie, cu o luna inainte sa se nasca copilul. Nicolae Botgros a deveni tatic la 65 de ani, cu solista de 38 de ani […]…

- De cand a aflat ca va avea o fetița, Feli Donose o alinta pe rețelele de socializare “bebica din burtica”. Numele de alint va fi inlocuit insa de cel pe care il va purta in documentele din spital și, ulterior, in certificatul de naștere, dupa ce va fi recunoscuta de tatal ei. Talentata artista și […]…

- Fosta atleta Adelina Gavrila, care e insarcinata, este in pericol de moarte! Ea are nevoie urgenta de sange și mai multe foste colege, dar și Simona Gherghe a lansat un apel disperat pe pagina ei de Facebook. Fosta sportiva mai are un fiu, in varsta de 3 ani și patru luni, iar cel de-al doilea […] The…

- Fratele lui Florin Salam se lauda și el cu o cariera infloritoare in muzica. Dar mai are ceva in comun cu celebrul manelist: o fiica frumoasa foc, cu o voce de aur! Nepoata lui Salam, in varsta de doar 14 ani, canta dumnezeiește și este pregatita pentru o cariera prolifica. (Reduceri mari la jocuri…

- Politistii Capitalei au actionat luni pentru a gasi o femeie, in varsta de 36 de ani, insarcinata in 9 luni, dupa ce aceasta a apelat numarul de urgenta 112 si a sesizat faptul ca se afla in zona padurii Baneasa, moment in care acumulatorul telefonului sau s-a descarcat inainte de a putea preciza cu…

- A terminat cu BAC-ul, iar acum se distreaza de minune! Alexia Eram s-a lasat pe mana hair-stylistului și a facut o schimbare de look radicala. (Cele mai bune oferte laptopuri) Alexia Eram profita din plin de timpul liber pe care il are! Fiica Andreei Esca a scapat de examene, de stres și invațat, iar…

- Ana Baniciu și-a schimbat, de curand, look-ul, iar fanii ei au avut cate ceva de comentat. Artista nu mai este blonda, spre marele regret al unora dintre admiratorii ei. Aceștia nu au ezitat sa-I spuna acest lucru, pe rețelele de socializare. CITEȘTE ȘI: AFLATA LA MARE, “FUNDULEȚ” A “LOVIT” DIN NOU.…