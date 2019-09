Stiri pe aceeasi tema

- Submersibilul nuclear rusesc K-329 'Belgorod', considerat cel mai lung din lume si pe care Rusia incearca sa-l tina departe de ochii publicului, a fost identificat recent de un expert al prestigiosului portal pe probleme militare Covert Shores intr-o fotografie data publicitatii de agentia de presa…

- "Atunci cand o fotografie face cat o suta de cuvinte... Omenie, in primul rand, apoi misiunea de baza - "siguranta si incredere". Asta am cerut politistilor romani", a scris Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook. In imagini se poate vedea cum o politista ajuta o batrana sa treaca strada. In…

- Ivry Gitlis, urmaș de geniu, 97 de ani, unul dintre cei mai mari violoniști ai lumii și ultimul elev al lui George Enescu. Maestru spune ca muzica este ceva misterios, ca legatura sa cu Romania are mai multe paliere, iar unul, și cel fabulos, este legatura pe care a avut-o cu rezervorul nesecat al Romaniei,…

- Laura Codruța Kovesi este unul dintre cele mai pronunțate nume ale momentului. Fosta șefa DNA este aproape de a fi numita șefa Parchetului European. Despre activitatea profesionala se știu multe, dar despre viața personala prea puține. Ca o picanterie, iata cine este iubitul lui Kovesi. Cine este iubitul…

- Nu se poate sa nu-ți aduci aminte despre faimosul "Nu te supara, frate!", jocul cu care te distrai cu 30-40 de ani in urma. Recunoaște, macar o data ai dat cu zarul și ai sperat sa termini primul turele, ducandu-ți pionii, primul, in "casa!". Mergea cand erai clasa a patra, te distra și la 18 primaveri…

- Pompierii de la ISU Alba au postat marți pe contul de Facebook al instituției o fotografie realizata la finalul unei intervenții de stingere a unui incendiu. Astazi, dupa o intervenție la un incendiu de vegetație uscata din localitatea Șard, salvatorii au avut parte de o situație inedita: un baiețel…

- Prețurile la benzina și motorina vor putea fi comparate online. Consiliul Concurenței a lansat „Monitorul Prețurilor pentru Carburanți”. Platforma conține informații despre tarifele practicate in...