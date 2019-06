Feli lanseaza “Omule, deschide ochii”, prima fila din jurnalul ei muzical, “Feli din poveste” Feli lanseaza “Omule, deschide ochii”, prima fila din jurnalul ei muzical pe care-l denumeste “Feli din poveste” si care va fi dezvaluit publicului felie cu felie in urmatoarele luni. “Omule, deschide ochii”, prima felie din povestea ei, este un strigat in care artista si-a turnat tot amarul si bullyingul primit din partea celor care au descurajat-o la inceputul carierei ei si prin care indeamna oamenii la bunatatea si frumusetea cu care s-au nascut: “Abia acum mi-am luat de mana curajul sa spun in versuri si muzica tot ce am auzit si simtit la inceputul drumului meu in muzica. Imi doresc ca oamenii… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

