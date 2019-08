Stiri pe aceeasi tema

- Feli Donose și-a botezat fetița, pe micuța Nora Luna. Deși marele eveniment a avut loc in luna iunie, artista a decis sa faca publice imaginile de la botez de abia acum. Cantareața și-a creștinat fetița in secret, pe data de 9 iunie. „Am tot așteptat momentul potrivit sa fac postarea asta, dar am invațat…

- Cantareața Feli Doinose a dat publicitații imagini nemaivazute de la botezul fiicei sale, Nora Luna. Feli Donose a devenit mamica pentru prima oara in luna noiembrie a anului trecut. Artista și-a creștinat fiica in mare secret in vara acestui an, insa abia acum a dat publicitații imagini de la botez.…

- Aristidis Soiledis , grecul transferat in aceasta vara de FCSB, a bifat cluburi mari ale Greciei in cariera sa, salariile fiind și ele pe masura. Astfel, aparatorul de banda iși permite mereu sa calatoreasca prin lume. Acesta posteaza pe Instagram de fiecare data cand pleaca in vacanța, dar și poze…

- Cum arata fiica Monicai Gabor la 12 ani Irina, fiica Monicai Gabor si a lui Irinel Columbeanu, a implinit deja 12 ani si a devenit o adevarata domnisoara. Are cont de YouTube unde posteaza adesea vloguri, dar si un cont de Instagram cu apoape 200.000 de urmaritori. View this post on Instagram Breathtaking…

- E tragedie in familia unui cantareț. Fiica lui de numai 3 ani a murit intr-un accident teribil: s-a inecat. Soția lui Bode Miller i-a transmis condoleanțe lui Granger Smith dupa ce starul a dezvaluit joi ca fiica lui s-a inecat in casa lor. Morgan Miller, a carei fiica, Emmy a murit in bazinul unui…

- Salonul Auto București 1995 // Un pasionat de mașini a postat mai multe clipuri de la ediția 1995 a Salonului Auto București. Printre modele BMW, Porsche sau Mercedes, la salonul de la Romexpo erau prezentate mai multe modele Dacia, dar se regaseau și mașini ARO și Daewoo. Ediția din 1995 este și cea…