Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Argeș Vintila (47 de ani), antrenorul lui FCSB din august 2019, a vorbit deschis intr-o conferința de presa despre cum i s-a schimbat viața de cand a preluat echipa roș-albastra. „De cand am venit la FCSB lucrurile s-au schimbat in sensul bun al cuvantului. Mi-am dat seama ca FCSB e o echipa…

- In ultimii sase ani, Costi Ionita (41 de ani) s-a schimbat enorm. Nu doar stilul muzical, ci si viata sa, caci practica yoga, este vegetarian convins, iar de ceva timp practica si numerologia, avand diploma in domeniu. Profesor i-a fost Anatol Basarab, iar sambata aceasta va fi prezent la Primul Congres…

- Daniel Nuța, unul dintre tinerii actori chipeși din serialul „Sacrificiul”, difuzat de Antena 1 in fiecare miercuri și joi, de la ora 20.00, a dezvaluit ce a facut pentru a-și interpreta perfect personajul. Actorul a facut chiar și o propunere, ce a fost acceptata de echipa de producție.

- Ergo Asigurari de Viața, singura societate de asigurari din România, care nu îndeplinea cerințele minime legale de solvabilitate la data de 30 iunie 2019, a precizat pentru HotNews.ro motivele pentru care s-a ajuns la aceasta situație și a asigurat ca în prezent, în colaborare…

- Adina de la Heaven a nascut, joi, o fetița perfect sanatoasa, careia i-a pus numele Zaynab Maria. Cantareața și partenerul ei de viața, Glance, care are 29 de ani, au fost extrem de emoționați cand au ținut-o pentru prima data in brațe pe micuța lor prințesa. Artista a impartașit vestea ca…

- Cantareața Anda Adam este foarte mandra de fiica ei, Evelin, alaturi de care incearca sa petreaca cat mai mult timp, in ciuda programului extrem de incarcat pe care il are. Rolul de mamica o prinde foarte bine pe Anda Adam. Artista este nedezlipita de fiica sa. Vedeta a publicat, pe contul sau de Facebook,…

- In viata fiecarui om exista un moment unic, de o importanta majora in evolutia multilaterala a persoanei respective. Pentru mine, acel moment a inceput in copilarie si s-a dezvoltat pe parcursul mai multor ani. Rolul hotarator in formatia mea culturala si profesionala l-a avut familia, parintii mei.…

- Feli Donose și-a botezat fetița, pe micuța Nora Luna. Deși marele eveniment a avut loc in luna iunie, artista a decis sa faca publice imaginile de la botez de abia acum. Cantareața și-a creștinat fetița in secret, pe data de 9 iunie. „Am tot așteptat momentul potrivit sa fac postarea asta, dar am invațat…