Stiri pe aceeasi tema

- Leo Messi a aratat in nenumarate randuri ca, pe langa faptul ca e un fotbalist de excepție, este și un tip de nota 10. Inca o poveste superba a ieșit la iveala grație columbianului Fabian Vargas, 39 de ani, fost jucator la Almeria (2009-2011). Vargas este cel care a dezvaluit inca un gest superb pe…

- Dezvaluiri din casa lui Calin Popescu Tariceanu. Cand nu face politica, face dulceața. Președintele Senatului se descurca foarte bine in bucatarie. Are și un martor de incredere. Soția sa a dat din...

- Se implinesc patru ani de cand Laura Cosoi si Cosmin au devenit sot si sotie. Cunoscuta blondina a publicat un mesaj emotionant pe pagina sa, dar si o fotografie facuta in ziua cea mare.

- Incepi sa simți ca relația ta nu mai merge la fel de bine ca inainte și ca au inceput sa apara problemele? Atunci ai motive sa crezi ca partenerul sau partenera vrea sa te paraseasca! Iata semnele care dau de gol pe oricine!

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii e adorata de milioane de oameni din intreaga lume. Copiii, nepoții și stranepoții ii spun mummy (mamico) sau granny (bunicuțo) insa suverana are doar cateva persoane la suflet. In documentarul The Royal Family At War, difuzat recent pe Channel 5, jurnalista Katie…

- Dezvaluire emoționanta inainte de nunta - Olguța Vasilescu a marturisit sambata, la Romania Tv, ca mama ei sufera foarte tare atunci cand aude la diverse emisiuni critici neadevarate la adresa fostului ministru.Liviu Dragnea și Viorica Dancila și-au facut apariția la nunta lui Claudiu Manda…

- Liviui Dragnea a vorbit, luni, la Sinteza Zilei, despre tema care a starnit un imens scandal intre putere și coaliție: mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. "E un subiect uriaș. Vorbim de doua state puternice in lume, Israel și Statele Unite, vorbim de dreptul nostru de…

- SUA urmeaza sa-și dezvolte relațiile pe care le are cu Brazilia. Anunțul a fost facut de președintele Statelor Unite, Donald Trump. De asemenea, președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a subliniat valorile comune dintre cele doua țari, precum libertatea, respectul catre familiile si stilul de viata…