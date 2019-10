Stiri pe aceeasi tema

- De cand formeaza un cuplu, de aproape 5 ani, au tot aparut zvonuri ca Lidia Buble și Razvan Simion și-ar fi oficializat relația, casatorindu-se pe ascuns fie pe o plaja in Maldive, fie in orașul natal al artistei. Adevarul este insa ca acest lucru nu s-a intamplat. Și nici nu e programat. Cantareața…

- Fostul partener de viața al cantareței Elena Ionescu a decis sa vorbeasca despre motivele care au dus la divorțul de artista. Dragoș Stanciu a oferit lamuriri despre separarea de Elena Ionescu intr-un interviu pentru click.ro. "Așa cum prea bine se știe, motivele care duc la eșecul definitiv al unei…

- Francisa Dulceanu și Bogdan Lațescu au avut parte de o petrecere de vis in urma cu doar cateva saptamani. Cantareața a fost foarte emoționata, iar la un moment dat a izbucnit in lacrimi.

- Elton John, in varsta de 72 de ani, a fost diagnosticat cu cancer de prostata in 2017, alegand un tratament chirurgical si nu chimioterapia. Acum, cantarețul a marturisit ca a urmat tratamentul cu succes. In autobiografia intitulata ''Me'' si publicata in foileton de cotidianul Daily Mail, cantaretul…

- Maria Ghinea l-a cunoscut la o varsta frageda pe barbaul care i-a darit un fiu, dar care era insa sa-i ia viata. Extrem de violent, acesta a vrut sa o ucida pe mama copilului sau, pe motiv ca nu il asculta. Acesta voia ca Maria Ghinea sa renunte la muzica, iar artista nu isi dorea lucrul acesta,…

- Calin Popescu Tariceanu a explicat la Gold Fm motivul real pentru care nu a mai candidat la alegerile prezidențiale. ”Eu am fost nevoit sa-mi fac o serie de analize extrem realiste. In momentul in...

- Andreea Balan a facut noi declarații despre relația pe care o are cu tatal ei. Chiar daca a fost o perioada in care nu și-au vorbit deloc, iata ca aceștia au ingropat securea razboiului, iar Sandel Balan iși poate vizita nepoatele și fiica ori de cate ori iși dorește. Andreea marturisește ca tatal…

- Artista rap Nicki Minaj a anunțat, joi, pe contul ei de Twitter, ca se retrage din muzica pentru ca a-și intemeia o familie. "Am decis sa ma retrag și sa am propria familie. Știu ca voi va bucurați pentru mine acum. Pentru fanii mei, continuați sa ma reprezentați, faceți asta pana la moartea mea", a…