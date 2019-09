Stiri pe aceeasi tema

- Angelina Jolie, alatuyri de trei dintre copiii ei Brad Pitt, in varsta de 55 de ani, si Angelina Jolie, 44 de ani, s-au casatorit in 2014 si au intentat divort in 2016, dupa o relatie care a inceput in 2004. In anul 2016, Angelina Jolie și Brad Pitt au decis sa divorțeze și sa imparta custodia celor…

- Mirela Retegan, fondatoarea Gaștii Zurli, este plina de idei. Face proiecte pe banda rulanta, pregatește multe noutați și turnee pentru aceasta toamna și ne-a povestit pentru Perfecte.ro cum a slabit cu dieta Fix la Fix și de unde iși ia energia pentru atat de multe lucruri.

- Șeful DIICOT, Felix Banila, a declarat ca nu exclude varianta ca Luiza Melencu sa fie in viața, intrucat ultimul raport al INML privind ADN-ul oaselor gasite in padurea Caracal nu a putut oferi un rezultat. „Nu excludem niciuna dintre variante. Știți foarte bine ca testele ADN in cazul victimei majore…

- Ceea ce ar fi putut fi o tragedie s-a transformat intr-un mic miracol cand un muncitor din Rusia a fost electrocutat in timpul demontarii unui cablu la un combinat minier, dar a supraviețuit. Momentul a fost surprins pe video.

- Timisorenii au participat, ca si spectatori, in premiera, la un nou festival. Dedicat Castelului Huniade, acesta le-a prezentat celor care au luat parte la eveniment o parte din viata comunitatilor medievale, viata cavalerilor, dar si concerte cu muzica specifica. Timișoara a fost gazda unui eveniment…

- I am Patrick Swayze, mult așteptatul film despre Patrick Swayze, a fost lansat vineri, 2 august, la festivalul de film de la San Antonio. Premiera la televizor va avea loc pe 18 august, pe Paramount Channel. Documentarul face referire si la partea mai putin cunoscuta a lui Swayze. In documentarul lansat…

- Accidentul din Copou care a avut loc in aceasta seara, la ora 19:09 era cat pe ce sa fie unul mortal. Un copil a scapat miraculos dupa ce Mercedes-ul s-a izbit intr-un stalp. Din filmare se poate vedea cum copilul a fost prins intre stalp si masina de lux. Imediat dupa impact, copilul pur si implu reapare…

- O tanara de 19 ani si-a pierdut viata intr-un parc de distractii din orasul Jizzakh (Uzbekistan), dupa ce un leagan urias in care erau mai multe persoane s-a desprins de suport si s-a prabusit.