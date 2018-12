Stiri pe aceeasi tema

- Chisinaul a dat start Sarbatorilor de Iarna 2019. In Piata Marii Adunari Nationale a fost inaugurat Pomul de Craciun. Este primul brad artificial instalat in capitala, ales prin voința cetațenilor, cu 1700 de globuri colorate si ghirlande stralucitoare.

- Pe langa orase, si satele Moldovei intra in sarbatori. Pomul de Craciun din comuna Budesti, municipiul Chisinau, a fost inaugurat aseara. Bradul are o inaltime de patru metri si a fost instalat in curtea Centrului pentru Copii si Tineret din localitate.

- Autoritatile ploiestene au aprins, in aceasta seara, instalatiile de iluminat festiv pentru sezonul de iarna, in cadrul unei ceremonii derulate in centrul municipiului, in fata unui public extrem de numeros. Cateva mii de ploiesteni au luat parte la eveniment, numarul fiind mai mare decat in anii anteriori,…

- Duminica, 2 decembrie 2018, de la ora 18.00, la Coresi Shopping Resort, Opera Brașov este invitata sa aprinda luminițele de Sarbatori, in cadrul unui spectacol extraordinar susținut de soliștii și Orchestra de camera. In programul muzical al evenimentului, ne vom delecta cu minunatele colinde romanești…

- Bucurestiul s-a transformat. Noua milioane de beculete s-au aprins in urma cu putin timp. Decoratiunile luminoase sunt dedicate Centenarului Marii Uniri. Puse cap la cap, instalatiile sunt suficiente sa acopere distanta intre Bucuresti si Budapesta, adica aproape 850 de kilometri.

- Luminitele de Craciun din Bucuresti s-au aprins, vineri seara, la ora 19.00, anul acesta fiind folosite noua milioane de beculețe. Tot vineri seara s-a deschis oficial si Targul de Craciun, amenajat in Piata Constitutiei, transmite Mediafax.„Municipiului Bucuresti organizeaza „Targul de Craciun…

- Feeria de Craciun a pus stapanire pe mai multe orase, mai exact, pe strazile acestora, acolo unde este extrem de simplu sa te simti ca in poveste. Ghirlandele multicolore si decoratiunile originale nu au cum sa nu-ti placa.