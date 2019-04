Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 11 martie – 19 aprilie, la Brașov se desfașoara Luna curațeniei, ocazie cu care se deruleaza o ampla actiune de salubrizare a domeniului public si privat, in toate cartierele municipiului Brasov. In perioada 15.03.2019 – 8.04.2019, cele doua societați au acționat zilnic cu aproximativ 140-160…

- Primaria Timisoara, impreuna cu Casa de Cultura a Municipiului, organizeaza in perioada 19-21 aprilie, festivalul Timfloralis, avand in acest an tematica ... The post Festivalul florilor se extinde appeared first on Renasterea banateana .

- In aceasta perioada angajatii de la SPAU Baia Mare cosmetizeaza orasul. Acestia planteaza flori de primavara, arbusti, pomi si toaleteaza copacii. Chiar daca ne dorim cu totii sa vina caldura, temperaturile negative se simt in fiecare dimineata. Acest impediment se reflecta si asupra plantarii florilor,…

- ANM a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Estimarile meteorologice pentru patru saptamani sunt realizate de catre ECMWF - Centrul ... The post Prognoza meteo lunara: ANM a anuntat cum va fi vremea in aceasta primavara appeared first on Renasterea banateana .

- Sindicatele din domeniul educatiei afiliate la Sindicatul Independent din Invatamantul Preuniversitar "Spiru Haret" Timis au pichetat, astazi, Prefectura ... The post Cand se face primavara, ies profesorii afara appeared first on Renasterea banateana .

- ”Plantam fapte bune in Romania” deschide, in luna martie, seria acțiunilor de impadurire. In 16 martie, la Cralovaț, se vor impaduri cinci hectare ... The post Primavara, intampinata cu acțiuni de impadurire in Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Prezenta lui Crin Antonescu pe listele PNL la alegerile europarlamentare continua sa suscite interes. Sunt pareri potrivit carora fostul presedinte liberal ... The post Cu un Crin se face primavara europarlamentara? appeared first on Renasterea banateana .

- Olguta Vasilescu se marita cu Claudiu Manda. Fostul ministru si presedintele Comisiei de control SRI se casatoresc in aceasta primavara. The post Se marita Olguta Vasilescu. Fostul ministru si Claudiu Manda se casatoresc la primavara appeared first on Renasterea banateana .