Centrul Timișoarei este mai colorat ca niciodata, in acest sfarșit de saptamana. Primaria Timișoara organizeaza, de astazi pana duminica, cea de-a cincea ediție a festivalului florilor Timfloralis. Asta in condițiile in care Timișoara este supranumita și "orașul florilor". Potrivit reprezentanților Primariei Timișoara, in acest an, in premiera, festivalul se desfașoara in trei piețe din centrul