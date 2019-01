Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a avertizat sambata ca Uniunea Europeana ''va lua noi masuri'' daca nu vor fi convocate alegeri in Venezuela ''in urmatoarele zile'', inclusiv in ceea ce priveste ''recunoasterea conducerii'' in tara latinoamericana, relateaza AFP si Reuters.



