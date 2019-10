Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Federica Mogherini, va efectua joi o vizita in Republica Moldova, informeaza miercuri un comunicat al Guvernului de la Chisinau. Sefa diplomatiei europene va avea in cadrul vizitei o intrevedere…

- Republica Moldova ar putea primi, din partea Uniunii Europene, prima tranșa din asistența macrofinanciara promisa, pana la sfarșitul acestui an. Asta in cazul in care guvernarea de la Chișinau va reuși sa realizeze toate angajamentele asumate fața de partenerii externi. Declarația a fost facuta de Inalta…

- Uniunea Europeana este gata sa sporeasca sprijinul financiar pentru Republica Moldova, a declarat luni, la Bruxelles, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Federica Mogherini, intr-o conferinta de presa comuna cu premierul moldovean Maia Sandu,…

- Prim-ministrul Maia Sandu s-a intalnit la Bruxelles cu Federica Mogherini, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate.Maia Sandu si Federica Mogherini au discutat despre primele 100 de zile ale Guvernului de la Chisinau, mentionand atat succesele inregistrate,…

- Sefa diplomatiei Uniunii Europene, Federica Mogherini, participa luni, la Havana, la un consiliu comun Cuba-UE care ar urma sa celebreze relatia dintre cele doua parti, aflata "in cel mai bun moment al sau", in ciuda presiunii diplomatiei americane si a nemultumirii disidentei, relateaza AFP. Reuniunea,…

- Fostul președinte Traian Basescu a avut miercuri o intervenție taioasa la adresa Uniunii Europene pe tema jocurilor din Republica Moldova, intr-o dezbatere publica din comisia de politica externa a Parlamentului European, unde premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la un schimb de…