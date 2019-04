Uniunea Europeana nu recunoaste suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan si considera periculoasa vointa de modificare a frontierelor 'manu militari', a declarat marti sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, in Parlamentul European, transmite AFP.



'UE nu recunoaste suveranitatea Israelului asupra teritoriilor ocupate, iar aceasta pozitie, reiterata in numeroase randuri, se aplica si Inaltimilor Golan', teritoriu anexat de Israel in 1967, a declarat Federica Mogherini, in cadrul unei dezbateri cu eurodeputatii, reuniti in ultima sesiune in plen inaintea…