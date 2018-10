Stiri pe aceeasi tema

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a denuntat luni expulzarea redactorului-sef al cotidianului Financial Times din Hong Kong drept "o decizie politica" si "un precedent ingrijorator" pentru libertatea presei, informeaza AFP. "Decizia autoritatilor din Hong Kong de a refuza sa-i…

- Monica Macovei a scris deputatului european Andi Cristea ca sa intervina pentru a opri expulzarea celor șase cetațeni turci din Republica Moldova. Prin expulzare ei risca tortura, tratamente inumane, arestarea sau orice ii vine in cap lui Erdogan, susține Monica Macovei.

- Ambasada Romaniei in Republica Moldova s-a autosesizat cu privire la existența unui grup de cetațeni romani care, la data de 27 august 2018, au dorit sa intre pe teritoriul Republicii Moldova, precum și cu privire la comunicatul de presa transmis de Polița de Frontiera a Republicii Moldova.”Conform…

- Uniunea Europeana (UE) considera ridicarea starii de urgenta in Turcia, joi, ”un pas in directia buna”, insa o considera insuficienta, din cauza puterilor extraordinare acordate autoritatilor si mentinerii mai multor elemente care restrang libertati, relateaza AFP. ”Sfarsitul starii de urgenta aflate…

- Germania este „in totalitate controlata” de Moscova din cauza dependentei de hidrocarburile rusesti, a declarat presedintele SUA, Donald Trump, la un mic dejun oficial premergator summitului NATO de la Bruxelles, informeaza site-ul postului CNBC, preluat de Mediafax. „Germania este in totalitate controlata…