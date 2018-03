Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Promo-LEX isi exprima ingrijorarea privind lipsa coordonarii cu autoritatile de la Chisinau vizavi de deschiderea a 24 sectii de votare pe teritoriul regiunii transnistrene, cu ocazia alegerilor prezidentiale din Rusia.

- La 18 martie 2018, in Federația Rusa vor fi organizate alegeri prezidențiale. Cu aceasta ocazie, autoritațile Federației Ruse au decis deschiderea a 27 de secții de votare in Republica Moldova. Dintre acestea, trei sunt constituite in teritoriul controlat de autoritațile constituționale și alte 24 sunt…

- Duminica, 18 martie, in ziua in care se implinesc 4 ani de la anexarea Crimeei la Rusia, Vladimir Putin candideaza pentru a-si adjudeca fara emotii cel de-al patrulea mandate de presedinte al Federatiei Ruse. Putin se afla deja la conducerea statului rus de 18 ani, cu un intermezzo de 4 ani ca premier,…

- Președintele rus Vladimir Putin a realizat, miercuri, o vizita oficiala in Crimeea, cu ocaza sarbatoririi a patru ani de la anexarea peninsulei la Rusia. Aniversarea a patru ani de la referendumul privind reunificarea Crimeei și Sevastopolului cu Rusia a venit cu doar cateva zile inainte de alegerile…

- Atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus a fost comis cu o substanta de uz militar, "cel mai probabil" de catre Rusia, afirma premierul Marii Britanii, Theresa May, care a dispus convocarea ambasadorului rus si a amenintat cu o riposta puternica.

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca va discuta despre cazul spionului rus otravit, insa abia dupa ce autoritațile britanice vor face lumina in acest caz. Vladimir Putin a raspuns unei intrebari adresate de un jurnalist BBC, referitoare la Serghei Skripal, fostul spion rus otravit in…

- 'O evaluare a situatiei nu a justificat o modificare a regimului sanctiunilor', a precizat Consiliul European, in comunicat.Decizia va intra in vigoare la 13 martie, odata cu publicarea in Jurnalul Oficial al UE.Mai multi membri ai guvernului rus si personalitati apropiate de…

- Uniunea Europeana a prelungit cu sase luni sanctiunile impuse Rusiei pe fondul unor actiuni care au subminat sau amenintat integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei, potrivit unui comunicat al Consiliului European. 150 de persoane si 38 de companii se afla pe lista…

- "Despre ce vorbiti? Ati innebunit? Cum sa renunt la Crimeea? Astfel de circumstante nu exista si nu vor exista niciodata", a raspuns Putin la intrebarea unui jurnalist despre situatia regiunii ucrainene Crimeea. In documentarul intitulat "Putin", jurnalistul Andrei Kondraciov i-a adresat lui Vladimir…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat in timpul unei intalniri electorale ca si-ar fi dorit sa impiedice prabusirea URSS, dar ca nu ar vrea sa traiasca intr-o alta epoca istorica, deoarece stramosii sai au fost tarani iobagi, relateaza agentia oficiala de presa RIA Novosti. In acelasi timp, Putin…

- Președintele Radei Supreme din Ucraina, Andriy Parubiy, acuza din nou Federația Rusa ca ar atenta la securitatea țarii. Parubiy a punctat ca un pericol deosebit in reprezinta „personal" Vladimir Putin, nu doar pentru Ucraina, dar și pentru univers.

- Dezbatere electorala cu scantei la o televiziune din Federatia Rusa. Doi candidati la alegerile prezidentiale, Vladimir Jirinovski si Ksenia Sobchak, fosta jurnalista, s-au certat in cadrul unei emisiuni difuzate in direct, informeaza Meduza.io.

- Numarul de condamnari pentru “extremism” in postari pe internet a crescut in Rusia, a constatat miercuri un ONG rus, exprimandu-si ingrijorarea in legatura cu o aplicare “prea laxa” a legii in detrimentul “libertatii de exprimare”, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Potrivit raportului anual elaborat…

- Marina americana isi intensifica prezenta in Marea Neagra, ca parte a unui efort de a contracara prezenta crescuta a Rusiei acolo, a declarat un oficial militar american pentru CNN . Este o regiune care a devenit din ce in ce mai tensionata, pe masura ce Rusia si-a consolidat fortele militare in zona,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat ca la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale NATO, Romania a militat ca pe agenda Summit-ului NATO din luna iulie chestiunea securitatii la Marea Neagra sa fie abordata separat, ”in contextul in care Federatia Rusa continua militarizarea…

- Ministerul Industriei și Comerțului din Federația Rusa considera ca reorientarea produselor rusești de metalurgie feroasa din SUA catre alte piețe va fi extrem de dificila pentru exportatorii ruși, transmite TASS. Anterior, Departamentul de Comerț al Statelor Unite a propus unele masuri restrictive…

- Autoritatea Palestiniana considera ca Rusia ar putea actiona ca un mediator la nivel international in raport cu alte state, in detrimentul Statelor Unite, a declarat luni Nabil Shaath, emisar al presedintelui palestinian Mahmud Abbas, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat luni ca Ucraina a depus un memoriu la o instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea, informeaza Xinhua. "Memoriul…

- Kersti Kaljulaid, presedintele Estoniei, a cerut, duminica, Uniunii Europene sa aloce mai multi bani pentru apararea frontierelor externe, in contextul in care imbunatatirea capabilitatilor militare ale Rusiei genereza neliniste in Estonia, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. …

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, la acuzat pe președintele Igor Dodon de ostilitate fața de regiunea transnistreana. Se pare ca relația de prietenie demonstrata la început de mandate nu a durat mult. Astfel, în cadrul unor discuții privind procesul de negocieri și situația…

- BUCURESTI, 12 feb — Sputnik, Georgiana Arsene. Viorel Cercea este un barbat din Sibiu care are un vis: sa ajunga anul acesta în Moscova, chiar de Ziua Nationala, adica pe 12 iunie. Pâna aici, nimic neobisnuit, numai ca Viorel Cercea vrea sa faca acest drum pe jos. Chiar…

- În total opt persoane, printre care presedintele rus Vladimir Putin, au fost confirmati în mod oficial ca participanti la alegerile prezidentiale ce vor avea loc în Federatia Rusa în 18 martie, a anuntat joi Comisia Electorala

- Peste 20 de tone de mere moldovenești au fost întoarse din Rusia în urma verificarilor efectuate la punctul de control „Krupeț” din regiunea Kursk, transmite IPN. Potrivit Serviciului Federal de Supraveghere Veterinara și Fitosanitara, lotul a fost returnat pentru…

- Pentru alegerile prezidențiale din Rusia, Moskova va deschide 24 de secții de vot in stanga Nistrului, cu doua mai multe decat la alegerile pentru Duma de stat din 2016. Anunțul a fost facut dupa intrevederea dintre Ambasadorul Federației Ruse in Republica Moldova, Farit Mukhametshin, și liderul de…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat la Constanta, ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune.

- (UPDATE 20:19) Marian Lupu, (UPDATE 20:14) Marian Lupu, despre un posibil acord cu Federatia Rusa: Nu avem un asemenea acord cu Rusia. Ma mira acest lucru. Relațiile dintre țarile noastre a cunoscut și faze mai calde.

- Ministerul a aprobat in 2017 acest atlas publicat de editura Kartografia Praha, chiar daca diplomatia ceha nu recunoaste nici Statul Islamic, nici anexarea Crimeei de catre Federatia Rusa. Ministerul 'a verificat situatia' si 'si-a retras aprobarea pentru acest atlas', promitand totodata…

- SUA acuza ca proiectul Nord Stream 2, o conducta de gaze din Rusia în Germania, este o amenintare pentru securitatea energetica a Europei. Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Rex Tillerson, a declarat ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa…

- Polonia, Ucraina si statele baltice se tem ca proiectul va creste dependenta Europei de gazul provenit Rusia si va ajuta Kremlinul sa obtina un venit aditional de cateva miliarde de dolari in plus."Ca si Polonia, Statele Unite se opun conductei de gaz Nord Stream 2. Percepem proiectul ca…

- Duma de Stat îl acuza pe Dodon de ipocrizie. Cel putin asta sugereaza, în esenta, prim-vicepreședintele Comisiei pentru afaceri cu statele CSI, Constantin Zatulin, când afirma ca presedintele R. Moldova "este solidar cu actiunile rusofobe" ale guvernului de la Chisinau,…

- Premierul Pavel Filip a afirmat ca regreta ca Duma de Stat de la Moscova a adoptat acea Declaratie prin care condamna legea ce interzice retransmisiunea programelor informativ-analitice si politice din Federatia Rusa, pentru ca documentul nu „vine sa faca bine” relatiilor moldo-ruse.

- Daca se va face o estimare a pagubelor financiare cauzate Republicii Moldova de prezența militara a armatei ruse în stânga Nistrului, acesta ar fi un avantaj în dialogul moldo-rus. Totodata, este puțin probabil ca Moldova va obține bani de la Federația Rusa. Aceasta opinie a fost…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi afirmat luni ca sub îndrumarea sa, Rusia ar fi aderat la NATO în urma cu peste 15 ani, relateaza DPA. În cursul unei vizite la Bruxelles, Berlusconi, în vârsta de 81 de ani, s-a descris pe el însusi ca un 'copil…

- Dupa ce mai multe site-uri de știri din Federația Rusa a publicat imagini cu președintele rus, Vladimir Putin facand scufundari de Boboteaza, contracandidata acestuia, jurnalista Ksenia Sobchak i-a urmat exempul.

- Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a declarat vineri, 19 ianuarie, in cadrul unui interviu pentru presa din Letonia, ca Federatia Rusa a incalcat dreptul international atunci cand a decis sa-si mentina trupele militare in Transnistria. In acest context, speakerul a anuntat ca…

- Pe ordinea de zi a sedintei Executivului de miercuri figureaza si un proiect de hotarare privind rechemarea unui consul general. In conformitate cu prevederile art.108 din Constituția Romaniei, republicata, ale Legii nr. 269/2003privind Statutul Corpului diplomatic și consular …

- Rusia respecta integritatea teritoriala a Ucrainei in interiorul granițelor formate dupa așa-numitul „referendum” din Crimeea, a declarat la o conferința de presa ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de TASS. „Vom continua sa respectam integritatea teritoriala a Ucrainei in frontierele care…

- Moscova nu intentioneaza sa invite observatori ai Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) la alegerile parlamentare din 2018, a anuntat joi Leonid Slutki, presedintele Comisiei pentru relatii internationale din Duma de Stat (camera inferioara rusa), relateaza agentia de presa oficiala…

- CHIȘINAU, 3 ian — Sputnik. Perioada în care Ivan Bodiu a administrat Republica Sovietica Socialista Moldoveneasca este incontestabil una de prosperitate economica și de dezvoltare fara precedent a capacitaților industriale, agricole și de infrastructura în țara noastra. Pentru…

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…

- Maria Sarapova (Rusia, 59 WTA) a fost prea puternica pentru românca Mihaela Buzarnescu (56 WTA), iar vedeta din Rusia s-a impus cu 6-3, 6-0 în prima mansa a turneului International de la Shenzhen.

- Moldoveanul Denis Midone a devenit „Cel mai bun solist" la un concurs muzical internațional. La 29 decembrie a avut loc concertul final, dupa care au fost anunțate rezultatele duelului vocal.

- Potrivit Kommersant, Farit Muhamedsin, care a detinut functia de ambasador la Chisinau din 2012, va implini la sfarsitul lui ianuarie 71 de ani, depasind astfel limita de varsta pentru functionarii de stat. Oleg Vasnetov are 64 de ani, este diplomat de cariera si lucreaza in Ministerul Afacerilor…

- Exprimandu-si 'sprijinul fata de respectarea deplina a suveranitatii si a integritatii teritoriale a Ucrainei', presedintele francez si cancelarul german 'subliniaza ca nu exista o alta solutie decat o reglementare exclusiv pasnica a conflictului' si 'isi reafirma atasamentul fata de punerea integrala…

- La cea de-a 73-a sesiune plenara a Adunarii Generale a ONU a fost aprobata marti, 19 decembrie, o rezolutie privind situatia drepturilor omului in Crimeea si Sevastopol. Proiectul ce prevede ca Federatia Rusa incalca drepturile omului in Crimeea si Sevastopol a fost sprijinit de 70 de tari, printre…

- Republica Moldova a votat la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite pentru rezoluția prin care Federația Rusa este calificata stat ocupant, in legatura cu anexarea Crimeii și incalcarea drepturilor omului in peninsula. Delegația Ucrainei la ONU a facut publica pe Twitter fotografia cu rezultatele…

- 18 mai 2018, data alegerilor prezidentiale din Rusia, va coincide (?) cu cea de-a patra aniversare a anexarii Crimeei de catre Moscova. Sosit la Kremlin in anul 2000, Vladimir Putin va candida pentru al patrulea mandat care-l va mentine la butoane pana in 2024. Va fi cel mai loogeviv lider rus la putere,…

- Noul guvern al Austriei va întreprinde actiuni în Europa pentru a ridica sanctiunile impuse Rusiei ca urmare a conflictului din estul Ucrainei si va contribui, de asemenea, la reducerea tensiunilor dintre Occident si Rusia, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2017-2022,…