- Marea Britanie nu poate sa fie doar in ''unele parti'' din piata unica dupa iesirea sa din Uniunea Europeana in 2019, a atras atentia miercuri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in ultimul sau discurs despre starea UE sustinut in plenul Parlamentului European de…

- Uniunea Europeana planuieste sa trimita 10.000 de persoane pentru paza frontierelor, pentru a gestiona migratia ilegala pana in 2020, conform presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, scrie BBC. Juncker a precizat, in discursul despre starea Uniunii, ca nu doreste militarizarea Europei si…

- Tinerii regizori din UE au șansa sa-și vada propriile lor povești #EUandME transpuse direct pe marele ecran. In cadrul noului concurs al campaniei Comisiei Europene, #EUandME, lansat in 24 august, vor fi selectați cinci regizori talentați, care vor avea ocazia sa lucreze sub indrumarea unor directori…

- Uniunea Europeana va oferi guvernelor statelor membre cate 6.000 de euro pentru fiecare imigrant pe care il preiau de pe vasele din Mediterana, potrivit Financial Times. Comisia Europeana va publica marti propuneri de stopare a valului de imigranti in Europa. Intre acestea se numara sprijinirea statelor…

- Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Federica Mogherini, a respins acuzatiile israeliene conform carora Uniunea Europeana sprijina organizatii legate de terorism, afirmatie considerata de oficialul european drept 'neintemeiata si inacceptabila', transmite…

- In timp ce steagul UE flutura in berna in Estul Europei, cu tari precum Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia decise sa ridice o noua Cortina de Fier in interiorul Uniunii, Bruxellesul priveste catre ultimii intrati, Romania si Bulgaria, state care aspira ca impartirea cartilor dupa Brexit sa le garanteze…

- El a participat la un forum organizat la Bucuresti pe tema oportunitatilor in sectorul energetic in timpul presedintiei Romaniei la Consiliul UE."Sunt convins ca presedintia romaneasca se va desfasura intr-un cadrul profesionist si ca vom putea gasi raspuns pentru dosarele care sunt inca…