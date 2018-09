Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor sa creeze insecuritate in Iran, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rouhani, la o zi dupa un atentat comis la o parada militara in care au fost ucisi 12 membri ai Garzilor Revolutionare de elita ale tarii. El i-a acuzat de asemenea, fara a-i numi, pe separatistii arabi…

- Premierul britanic Theresa May considera summitul informal de saptamana viitoare al Uniunii Europene "o escala" in negocierile pentru Brexit, reuniune care le va permite liderilor blocului european sa discute pentru prima data propunerile ei in vederea retragerii Marii Britanii din UE, informeaza…

- Iranul are controlul deplin asupra Stramtorii Ormuz si astfel si asupra Golfului Persic, unde poate inspecta toate navele, civile sau militare, care trec pe acolo, a declarat luni comandantul fortelor navale ale Gardienilor Revolutiei iraniene, generalul Alireza Tangsiri, dupa ce autoritatile de…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a stabilit joi cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, intensificarea relatiilor economice bilaterale, anunta surse prezidentiale turce. Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a stabilit joi cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan,…

- Presedintele american, Donald Trump, a lasat deschisa marti posibilitatea negocierii unui acord de denuclearizare a Iranului, transmite Reuters. "Vom vedea ce se intampla, dar suntem gata sa facem o intelegere reala, nu una precum cea realizata de administratia anterioara, care a fost un dezastru",…

- Seful comunitatii de informatii americane, Dan Coats, a avertizat vineri ca amenintarea unui atac cibernetic devastator impotriva infrastructurii vitale a SUA este tot mai serioasa, transmite Reuters.Coats a afirmat ca Rusia, China, Iranul si Coreea de Nord lanseaza zilnic atacuri cibernetice…

- Parlamentul European si-a dat miercuri acordul ca Banca Europeana de Investitii (BEI) sa faca afaceri in Iran, depasind o incercare de blocare a acestora si mentinand planurile de salvare a acordului nuclear convenit cu aceasta tara in 2015, care a fost abandonat de Statele Unite, transmite Reuters,…

- Donald Trump le va spune țarilor NATO, la summitul de saptamana viitoare, ca Statele Unite nu mai pot fi ”pușculița lumii”, a declarat Hogan Gidley, purtatorul de cuvant al Casei Albe, potrivit de Reuters.