- Andy Murray (32 de ani, 329 ATP) și-a ales favoriții din noua generație de jucatori, dar crede ca vor mai avea de așteptat pana vor putea sa ii domine pe Federer, Djokovic și Nadal. Accidentarile interminabile din ultimii ani i-au permis lui Andy Murray sa urmareasca indeaproape noul val de jucatori.…

- Duckhee Lee (21 de ani) a devenit primul tenismen surd care caștiga un meci in circuitul ATP. S-a intamplat luni seara, in turul 1 de la Winston-Salem (SUA), cand sud-coreeanul l-a invins pe Henri Laaksonen, scor 7-6 (4), 6-1.Site-ul ATP i-a dedicat un material special lui Duckhee Lee, care…

- Tenisul masculin are nevoie de aparitii noi în semifinale, "care sa nu se numeasca Roger, Rafa, Stan sau Novak", a declarat fostul mare campion suedez Mats Wilander, acum comentator pentru Eurosport, cu câteva zile înainte de US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului,…

- Finala masculina de la Wimbledon se joaca duminica, 14 iulie, de la ora 16:00. Primul set anunta un meci agonizat pe Centralul de la Wimbledon intre Nadal si Federer. Schimburi lungi, in care niciunul dintre cei doi nu facea pasul inapoi. Totul s-a decis intr-un tie-break in care Rafa a inceput mai…

- ​Croatul Goran Ivanisevic, câstigator al turneului de la Wimbledon în 2001, a anuntat ca liderul ATP, sârbul Novak Djokovic, i-a cerut sa îl ajute sa îsi apere titlul obtinut anul trecut la turneul londonez care va începe, luni, la All England Club, informeaza AFP,…

- Americanca Serena Williams, fost numar unu mondial al tenisului feminin, este disponibila sa joace la dublu mixt la Wimbledon cu britanicul Andy Murray, scrie L'Equipe.Murray a gasit poate o partenera pentru a evolua la dublu mixt la Wimbledon. Dupa ce a avut parte de mai multe refuzuri, printre…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) nu i-a dat nicio șansa lui Su-Wei-Hsieh (33 de ani, 29 WTA), pe care a invins-o cu 6-2, 6-0 in meciul disputat marți in turul II al turneului de la Eastbourne. Halep va juca in optimi cu slovaca Polona Hercog (28 de ani, 60 WTA). Partida va avea loc miercuri, la o ora…