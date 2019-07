Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic (1 ATP, 32 de ani) și Roger Federer (3 ATP, 37 de ani) joaca ACUM in finala masculina de la Wimbledon. Partida Djokovic - Federer este liveSCORE pe GSP.RO și in direct pe Eurosport 2 și Eurosport 2 HD. liveSCORE » Novak Djokovic - Roger Federer 0-0 Sarbul Novak Djokovic și elevețianul…

- A facut cel mai bun joc al sau din cariera Caștigand finala turneului cu 6 - 2, 6 - 2 in fața Serenei Williams, Simona Halep a devenit, sambata, prima romanca care a castigat titlul la Wimbledon. Prima sa reacție dup a victorie a fost: "Niciodata nu am jucat un meci mai bun. A fost cel mai bun meci.…

- Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams, la capatul unui meci de zile mari. Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2. Spre deosebire de ultimele…

- Simona Halep, locul 7 WTA si cap de serie numarul 7, va juca, sambata, la Wimbledon, in compania Serenei Williams, cap de serie 10, a cincea finala de grand slam, a treia de turneu in acest an si cea cu numarul 36 (in total) din cariera, la simplu. Jucatoarea romana a castigat un singur grand slam,…

- Simona Halep joaca maine finala de la Wimbledon impotriva Serenei Williams. Simona Halep a devenit prima sportiva din Romania care se califica in finala de la Wimbledon. Fostul lider mondial a trecut in...

- Simona Halep, 27 de ani, 7 WTA s-a calificat in finala de la Wimbledon 2019 dupa ce a trecut, joi, de Elina Svitolina, scor 6-1, 6-3. Simona Halep, prima reactie dupa calificarea in finala la Wimbledon 2019 Serena Williams, 37 de ani, 10 WTA, a ajuns in finala dupa ce a invins-o, tot…

- Singurul roman care a mai jucat finale la Wimbledon, la simplu, Ilie Nastase, a declarat, joi, ca Simona Halep are prima sansa la castigarea turnelului londonez chiar si daca va evolua contra Serenei Williams.

- SIMONA HALEP KIKI BERTENS LIVE STREAM VIDEO ONLINE FINALA MADRID OPEN 2019. SIMONA HALEP va ajunge pentru a treia oara nr. 1 WTA daca va castiga FINALA MADRID OPEN 2019, in timp ce KIKI BERTENS va face un salt in clasamentul WTA pana pe locul 4, in cazul unei victorii. Digi Sport transmite, sambata,…