- Tenismanul elvetian Roger Federer a obtinut a 99-a sa victorie in turneul de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a reusit sa-l invinga in trei seturi, 6-1, 6-2, 6-2, pe italianul Matteo Berrettini, intr-o partida disputata luni la All England Club. Federer (37 ani) s-a impus in doar 73…

- Tenismanul elvetian Roger Federer a obtinut cea de-a 350-a sa victorie intr-un turneu de Mare Slem, sambata la Wimbleon, impunandu-se in trei seturi, 7-5, 6-2, 7-6 (7/4), in fata francezului Lucas Pouille, intr-o partida din cadrul turneului al treilea al competitiei de la All England Club. Numarul…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 3 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingandu-l fara emotii, cu 6-2, 6-3, 6-2, pe francezul Jo-Wilfried Tsonga, dupa mai putin de doua ore de joc, intr-o partida disputata sambata la All England Club.…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 2 mondial, a debutat cu dreptul la turneul de Mare Slem de la Wimbledon, invingandu-l in trei seturi, 6-3, 6-1, 6-3, pe japonezul Yuichi Sugita, intr-o partida disputata marti la All England Club. Nadal, care a castigat luna trecuta trofeul la Roland Garros,…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) și bielorusa Aliaksandra Sasnovich (25 de ani, 37 WTA)h: In primul set, Simona Halep s-a impus cu scorul de 6 - 4, la diferenta de un break. Spre finalul primului set, Simona Halep s-a accidentat si a avut nevoie de ingrijiri medicale. Al doilea set a fost…

- Tenismanul elvetian Roger Federer s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros, invingandu-l in trei seturi, 6-2, 6-3, 6-3, pe argentinianul Leonardo Mayer, intr-o partida disputata duminica. Jucatorul din Tara Cantoanelor, detinatorul recordului de titluri de…