- Tanarul tenisman german Alexander Zverev l-a invins pe sarbul Novak Djokovic, numarul unu mondial, cu 6-4, 6-3, duminica, in finala Turneului Campionilor, Nitto ATP Finals, desfasurata la O2 Arena din Londra. Sascha Zverev (21 ani), care ii succede in palmares bulgarului Grigor Dimitrov,…

- Roger Federer (3 ATP) a fost eliminat in semifinalele Turneului Campionilor de Alexander Zverev (4 ATP), scor 5-7, 6-7. Elvețianul a dat dovada de fair-play la final, cand Sascha și-a cerut scuze pentru un eveniment petrecut in tie-break-ul setului secund. "Ii ințeleg frustarea, nu avea niciun motiv…

- Alexander Zverev a caștiga partida disputata impotriva lui Roger Federer in semifinalele Turneului Campionilor, insa a fost huiduit de public la finalul partidei. Scena a avut loc dupa ce un copil de mingi a scapat o minge in tiebreak-ul setului secund, la scorul de 4-3 pentru Federer. Zverev i-a atras…

- Alexander Zverev (5 ATP) l-a invins pe Roger Federer (3 ATP), scor 7-5, 7-6 și s-a calificat in finala Turneului Campionilor. Zverez a servit impecabil in duelul de astazi. Neamțul a caștigat nu mai puțin de 88 la suta dintre punctele jucate cu primul serviciu, pierzand 5 puncte din 43. Nici pe mingea…

- Tenismanul german Alexander Zverev l-a invins sambata pe elvetianul Roger Federer in doua seturi, 7-5, 7-6 (7-5), si va juca finala Turneului Campionilor, ATP Finals, care se desfasoara la Londra. Zverev, locul 5 mondial, reuseste prima sa finala la Turneul Campionilor, la a doua participare.…

- Alexander Zverev a produs una dintre surprizele Turneului Campionilor de la Londra, dupa ce l-a invins in semifinale pe Roger Federer, scor 7-5, 7-6(5). Meciul a durat o ora și 37 de minute. La finalul partidei, neamțul a fost huiduit de public pentru ca a caștigat un punct din tiebreak-ul setului secund…

- Roger Federer (3 ATP) l-a invins pe austriacul Dominic Thiem (8 ATP), scor 6-2, 6-3, și pastreaza șanse de calificare in semifinalele Turneului Campionilor de la Londra. Elvețianul a trecut peste eșecul surprinzator din prima runda, contra lui Kei Nishikori, și a facut una dintre cele mai solide partide…

- Roger Federer pastreaza sanse de calificare in semifinalele Turneului Campionilor dupa ce l-a invins, marti seara, pe Dominic Thiem, in duelul reverurilor clasice, cu o mana, informeaza Mediafax.Elvetianul, neinvins in cariera in meciul doi din grupe la ATP Finals, si-a conservat recordul…