- Roger Federer a fost invins duminica in finala turneului de la Indian Wells de catre argentinianul Juan Martin Del Potro. Acesta s-a impus cu 6-4, 6-7 (8/10), 7-6 (7/2) in fața numarului unu mondial, dupa doua ore și 42 de minute de joc. "Este o mare deceptie sa pierzi cand ai avut trei…

- Roger Federer a fost atat de aproape de titlul cu numarul sase de la Indian Wells (ar fi fost un record in istoria competitiei californiene), elvetianul ajungand in trei randuri la un singur punct distanta de castigarea trofeului. "Este o mare deceptie sa pierzi cand ai avut trei mingi de meci", a punctat…

- Juan Martin Del Potro (Argentina, 6 ATP) si-a castigat renumele de nas al lui Roger Federer (Elvetia, 1 ATP), dupa ce l-a invins duminica seara pentru a 7-a oara in cariera pe cel mai mare tenismen din toate timpurile. Federer a ratat castigarea celui de-al treilea titlu consecutiv in…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, care a fost invins in finala turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells, cu 6-4, 6-7 (8/10), 7-6 (7/2), de argentinianul Juan Martin del Potro, prima sa infrangere dupa 17 victorii consecutive, a afirmat ca "este deceptionant sa pierzi, mai ales cand ai avut trei…

- Marius Copil a coborat trei pozitii, pana pe locul 84 ATP, cu 661 de puncte, in clasamentul jucatorilor profesionisti de tenis, dat publicitatii luni.La dublu, Horia Tecau a coborat de pe locul 11 pe locul 12, cu 4.890 de puncte, iar Florin Mergea de pe locul 77 pe locul 79, cu 1.041 de puncte,…

- Tenismanul argentinian Juan Martin Del Potro a declarat ca nu-i vine sa creada dupa ce a castigat duminica turneul ATP Masters 1000 de la Indian Wells (SUA), impunandu-se in trei seturi, 6-4, 6-7 (8/10), 7-6 (7/2) in finala cu elvetianul Roger Federer, numarul 1 mondial. "A fost un meci…

- Tabloul masculin de simplu de la Indian Wells a avut parte de o finala de povestit nepotilor, Roger Federer si Juan Martin del Potro ridicand la rang de arta disputa de duminica noaptea. Partida a fost una care i-a tinut cu sufletul la gura atat pe sustinatorii celor doi, cat si pe cei neutri. Seria…

- Tenismanul argentinian Juan Martin Del Potro a castigat duminica turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (Statele Unite), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, in finala caruia l-a invins in trei seturi, 6-4, 6-7 (8/10), 7-6 (7/2) pe elvetianul Roger Federer, numarul unu mondial, dupa doua…

- Simona Halep, favorita principala a turneului Premier Mandatory de la Miami, va avea o adversara accesibila in primul tur. In schimb, Serena Williams va debuta impotriva celei mai in forma jucatoare din circuit. Debut lejer pentru Simona Halep la Miami: adversara ii va fi Veronica Cepede…

- Argentinianul Juan Martin del Potro, locul 8 ATP, a pus capat invincibilitatii elvetianului Roger Federer, locul I ATP, in acest an, castigand o finala dramatica la turneul de 1.000 de puncte de la Indian Wells, cu 6-4, 6-7 (8), 7-6 (2), dupa doua ore si 42 de minute de joc.Un break la 2-2…

- FINALA INDIAN WELLS 2018. Un break la 2-2 a stabilit diferenta suficienta pentru Del Potro de a castiga primul set. In cel de-al doilea set, fara break-uri, Federer a ratat nu mai putin de sase mingi de set (doua la 5-4 si patru in tie-break). In acelasi timp, el a salvat o minge de meci, inainte…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul unu mondial, s-a calificat in finala turneului ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, invingandu-l...

- Roger Federer a dovedit și de aceasta data ca iși merita clasarea pe locul 1 ATP. Tenismenul elvețian s-a calificat pentru a opta oara in cariera in finala de la Indian Wells, dupa ce l-a invins in 180 de minute pe croatul Borna Coric, scor 6-7, 6-4, 6-4. Elvetianul in varsta de 36 de ani…

- Roger Federer, in finala Mastersului de la Indian Wells. Meci epic cu croatul Borna Coric, in semifinale. Partida Roger Federer – Borna Coric a durat doua ore și 20 de minute. Elvețianul a trait periculos contra croatului. Coric (21 ani, 49 ATP), cu 15 ani mai tanar decat adversarul sau, a condus cu…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka (44 WTA), in doua seturi, cu 6-3,...

- INDIAN WELLS 2018: Federer s-a impus intr-o ora si 22 de minute si va evolua in penultimul act cu croatul Borna Corici, locul 49 ATP, care a trecut in sferturi, cu 2-6, 6-4, 7-6 (3), de sud-africanul Kevin Anderson, locul 9 ATP si cap de serie numarul 7. Elvetianul este detinatorul trofeului…

- Tenismanul elvetian Roger Federer va ramane in pozitia de lider al clasamentului ATP si saptamana viitoare, dupa ce a reusit sa se califice in semifinalele turneului Masters 1.000 de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, pe care l-a castigat anul trecut. Federer (36…

- Roger Federer (1 ATP) a mai facut un pas in drumul sau catre al saselea titlu de la Indian Wells, dupa ce l-a invins in doua seturi pe francezul Jeremy Chardy (100 ATP), scor 7-5, 6-4. A 15-a victorie din tot atatea partide disputate in acest an i-a adus elvetianului calificarea in sferturile de finala…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul unu mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (Statele Unite), dotat cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari, invingandu-l in doua seturi, 7-5, 6-4, pe ...

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat, joi, pentru a treia oara in semifinalele turneului de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3, pe croata Petra Martici, locul 51 WTA, transmite News.ro . Simona Halep a controlat prima parte a meciului cu Petra Martici, dar a fost la un pas…

- Simona Halep – Naomi Osaka, in semifinale la Indian Wells (vineri, ora 21.00). Romanca o conduce cu 3-0 pe nipona. Dupa succesul istovitor din ”sferturi”, cu croata Petra Martic, Simona Halep va fi testata de o reprezentanta a noului val din tenisul mondial. Simona Halep și Naomi Osaka s-au…

- Simona Halep a controlat in mare parte meciul cu Petra Martici, dar a fost la un pas sa-l scape din mana. Halep a inceput agresiv, cu serviciu sigur, mai ales primul, cu putine greseli nefortate. De partea cealalta, Martici a fost cu erorile, destul de multe in primul set. Insa croata a "apasat"…

- Eliminarea Carolinei Wozniacki ii asigura Simonei Halep primul loc WTA, situație adaugata celor 19 saptamani care se implinesc (luni 19 martie a.c. – atunci cand va fi publicata noua ierarhie mondiala). In clasamentul live, romanca are un avans de 685 de puncte, diferenta care va trece, saptamana viitoare,…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul unu mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP World Tour Masters 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari, invingandu-l in doua seturi, 6-2, 6-1, pe sarbul Filip Krajinovic, intr-un…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, luni, cu scorul de 1-6, 7-6 (3), 6-2, pe jucatoarea americana de 19 ani Caroline Dolehide, locul 165 WTA, beneficiara a unui wild card, calificandu-se in optimile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, transmite News.ro . In…

- Simona Halep, locul I WTA, va evolua, luni, in jurul orei 01.00, cu jucatoarea americana Caroline Dolehide, locul 165 WTA, beneficiara a unui wild card, in turul al treilea al turneului de la Indian Wells, transmite News.ro. Aceasta partida este a patra pe arena principala. Inainte, incepand de duminica,…

- Vlad Iordachescu este primul arbitru roman de rugby la un sfert de finala din Challenge Cup Romanul Vlad Iordachescu va face parte din brigada de cavaleri ai fluierului care va arbitra partida dintre echipele franceze Pau si Stade Francais, pe 30 martie, in sferturile de finala ale Challenge Cup, cea…

- Marius Copil a pierdut dramatic in primul tur la Indian Wells. Tenismanul roman a fost invins de canadianul Peter Polansky, venit din calificari, cu cu 7-6 (3), 6-7 (5), 7-6 (12), joi, in prima runda a turneului ATP World Tour Masters 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de…

- Marius Copil, locul 81 ATP, a fost eliminat in turul I la Indian Wells, de Peter Polansky, locul 134 ATP, scor 6-7 (3), 7-6(5), 6-7 (12). Partida a fost una dramatica și a durat 3 ore și 15 minute, Marius Copil ratand doua mingi de meci și salvand șapte mingi de meci. In primul set, cei doi jucatori…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata al Australian Open. ''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil. De…

- Jucatorul de tenis Fabio Fognini a caștigat titlul la Sao Paolo. I l-a dedicat fostului fotbalist Davide Astori. Aflat la a 15-a finala din cariera, ”Fogna” a cucerit, duminica seara, al 6-lea titlu ATP, revenind de la 0-1 la seturi in finala cu surprinzatorul chilian Nicolas Jarry (22 ani, 1,98 metri…

- Simona Halep a luat Oscarul la Australian Open, pentru ”lupta pana la finala”. Australian Open 2018 a decernat premiile Oscar. Cea mai buna performanța feminina: Simona Halep ! Cea mai buna performanta masculina, Roger Federer ! La Australian Open 2018, Simona a ajuns in finala, unde a cedat dramatic…

- Finala masculina de la Australian Open a fost caștigata de Roger Federer (36 de ani). Elvețianul, locul 2 mondial, l-a infruntat, ieri, in ultimul act, pe croatul Marin Cilici (6 ATP), de care a dispus cu 6-2, 6-7 (5), 6-3, 3-6, 6-1.

- Oficialii turneului de la Australian Open s-au sesizat in urma declarațiilor facute de Marin Cilic (detalii AICI), conform carora acoperișul arenei Rod Laver nu trebuia tras in finala contra lui Roger Federer, pierduta scor. "Indicele de temperatura și umiditate a fost astazi atent monitorizat, depașind…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost învinsa cu 7-6 (2), 3-6, 6-4 de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, sâmbata, la Melbourne, în finala turneului Australian Open.

- Tenismanul elvetian Roger Federer s-a calificat mai ușor decat s-ar fi așteptat in finala turneului de Mare Șlem de la Australian Open. Al doilea favorit al competiției masculine a profitat de retragerea sud-coreeanului Hyeon Chung.

- SIMONA HALEP - ANGELIQUE KERBER: 6-3, 4-6, 9-7. Simona Halep este eroina actualei editii a Australian Open. Numarul 1 mondial a oferit un nou meci epic, dus dincolo de limita tie-break-ului. Stire in curs de actualizare. SIMONA HALEP - ANGELIQUE KERBER: 6-3, 4-6, 7-7, au trecut…

- Favoriții Goffin si Wawrinka, eliminati in turul secund la Australian Open . Tenismanul belgian David Goffin, numarul 7 mondial, a fost invins in patru seturi, 1-6, 7-6 (7/5), 6-1, 7-6 (7/4), de francezul Julien Benneteau, intr-o partida disputata joi la Melbourne. In varsta de 36 ani, Benneteau a reusit…

- Elvetia conduce Germania cu 1-0 in finala Cupei Hopman, competitie de tenis pe echipe mixte ce se disputa la Perth (Australia), dupa ce Roger Federer l-a invins sambata pe Alexander Zverev cu 6-7 (4), 6-0, 6-2. Federer, 36 de ani si 19 victorii in turnee de Mare Slem, fusese invins anul…

- Echipa Elvetiei, avandu-i in componenta pe Roger Federer si Belinda Bencic, a invins cu scorul general de 3-0 formatia Statelor Unite si s-a calificat astfel in finala celei de-a 30-a editii a Cupei Hopman la tenis, joi la Perth (Australia). In primul meci al zilei, Federer a dispus cu…

- Elvetia si Statele Unite au castigat intalnirile desfasurate marti in cadrul Cupei Hopman, competitia de tenis pe echipe nationale mixte, ajunsa la cea de-a 30-a editie, care se desfasoara in orasul australian Perth. Elvetia, cu o formatie compusa din Roger Federer si Belinda Bencic, a…