Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" solicita premierului Viorica Dancila sa blocheze aplicarea Ordinului ministrului Educatiei care ar conduce la concedierea a peste 4.000 de angajati din invatamant.

- Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” condamna intentia Ministerului Educatiei de a diminua substantial numarul de posturi ... The post Sindicatele din invațamant se opun reducerii drastice de personal appeared first on Renasterea banateana .

- MEN: Nu este in pericol niciun post din invatamant; sunt propuse spre aprobare 286.726 de posturiMinisterul Educatiei Nationale (MEN) a transmis, vineri, ca niciun post din invatamant nu este ”in pericol” in anul scolar 2018 – 2019, fiind propuse spre aprobare 286.726 de posturi, dintre care…

- Peste 30.400 de locuri de munca sunt vacante in intreaga tara, anunta reprezentantii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, metionand ca pe primele locuri in ceea ce priveste numarul ofertelor se situeaza Bucuresti - aproape 4.700, Prahova - 3.700 si Arad - peste 2.400. Cei mai cautati…

- Vor fi concediati 150 de angajati, de la cele doua ferme de crestere a porcilor din Judetul Tulcea unde au fost sacrificate toate animalele, din cauza pestei porcine africane, scrie romania-actualitati.ro.Procedurile au inceput deja, iar Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca a…

- Agenția Locala Vaslui, str Spiru Haret, nr.5, Telefon 0235 /369940 Locuri de munca disponibile la data 02.08.2018: 301 Denumire agent Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante SC VASTEX SA 4 muncitori necalificati 10 confectioner SC SAFIR SRL 2 inginer chimist 4 mecanic utilaj 18 manipulant rampa…

- Guvernul va majora de la 900 de lei la 2.250 de lei subventia acordata lunar angajatorilor care incadreaza in munca tineri absolventi ai unor institutii de invatamant, absolventi din randul persoanelor cu handicap si someri, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Continuăm măsurile pentru reducerea…

- Senatorul Florin Carciumaru a facut o interpelare la Guvern pentru problemele cu care se confrunta CEO. Este vorba despre certificatele verzi și de carbon. Iata anunțul parlamentarului, postat pe pagina sa de Facebook: „Am adresat o interpelare premierului Romaniei, doamnei Viorica Dancila,…