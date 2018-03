Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei dimineti, un protest spontan a izbucnit la sectia de Terapie Intensiva si Anestezie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" Constanta.Angajatii ATI din cadrul Spitalului Judetean Constanta isi vor limita astazi interventiile din spital.Protestul va dura pana…

- Circa 2.000 de politisti, angajati din penitenciare si anatomo-patologi protesteaza sambata dimineata in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice si de impactul modificarilor fiscale asupra unor sectoare bugetare. "Circa 2.000 de oameni protesteaza…

- Deși mortalitatea perinatala ajunge la 90% daca un prematur precoce nu se naste in spitalul adecvat echipat, in prezent, in Romania exista doar 23 de unitați de nivel III de terapie intensiva nou-nascuți, dintre care 9 in București. Mai mult, exista doar jumatate din numarul de paturi necesare pentru…

- Federatia “Sanitas” picheteaza Ministerul Finantelor, marti, de la ora 11:00. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de plafonarea sporurilor la 30% care ar crea sporuri inechitabile in randul personalului din sistemul de sanatate. La protestul de azi vor fi prezenti si memebrii ai Sindicatului Sanitas Arges…

- Aproximativ 400 de medici psihiatri au semnat o scrisoare prin care isi manifesta nemultumirea fata de faptul ca salariile nu le-au crescut, asa cum fusese promis. Guvernantii ”au redistribuit saracia”, spune unul dintre semnatari, transmite corespondentul MEDIAFAX. Scrisoarea-manifest…

- Biochimistii si biologii s-au adunat in fata Guvernului in jurul orei 12.00, purtand pancarte cu mesaje precum „Functionam cu mintea, nu cum doreste Pintea", „Respect, nu un sistem defect" si „Noi facem analize, voi doar produceti crize", „Suntem biologi, nu BIO-MI-LOGI". Ei considera ca exista…

- Mai multi biologi si chimisti din sistemul public si privat sanitar vor organizata sambata, 17 martie, incepand cu ora 12.30, in fata sediului PSD din Baia Mare un flashmob de sustinere a protestului colegilor acestora care se desfasoara maine la Guvern. Adunarea se va desfasura sub sloganul “Biologii,…

- Membrii Consiliului Național al Federației SANITAS din Romania, reuniți in ședința extraordinara pe 12 martie, ”au luat act de acumularea din ce in ce mai rapida a nemulțumirilor angajaților din sanatate și asistența sociala, legate de discriminarile salariale practicate de actuala guvernare; au analizat…

- Creșterile salariale vor ajunge la medici, dar nu și la chimiști, biologi, fizicieni, sau tehnicieni de radiologie și alte categorii de personal, oameni care lucreaza impreuna cu doctorii intr-un spital. Conform ministrului Sanatații, Sorina Pintea, incepand cu 1 martie, salariile de baza…

- Sindicalistii din Sanatate anunta proteste si ameninta cu greva generala Consiliul National al Federatiei Sanitas a decis, luni, ca sindicalisitii din sanatate sa organizeze pichete in Bucuresti, precum si un miting cu 20.000 de persoane pe 25 aprilie. Dupa aceasta data, sindicalistii au in vedere o…

- Grefierii ameninta cu proteste, reclamand ca salariile nu au fost uniformizate, fiind a doua luna in care acestea sunt calculate gresit si cer implicarea ministrului Justitiei. De asemenea, ei solicita o salarizare adecvata si unitara, imbunatatirea conditiilor de munca, plata orelor suplimentare,…

- Adoptarea acestei ordonanțe (OUG nr.91/2017) este o dovada in plus a faptului ca PNL a avut dreptate atunci cand a semnalat gravele probleme pe care le creeaza adoptarea Legii salarizarii. La dezbaterea moțiunii simple adresata Ministrului Muncii, doamna Lia Olguța Vasilescu a mințit in fața plenului…

- Viorica Dancila a spus ca important este ca a fost rezolvata aceasta problema. "A gresi e omeneste sau numai cine nu munceste nu greseste. In fiecare zi e o zi foarte plina, sunt multe presiuni. Din dorinta de a explica cat mai multe poate am facut acea greseala. Sunt foarte putini oamenii…

- Marirea de salarii pe care au primit-o doar o parte a salariatilor din sistemul de Sanatate nemultumeste profund, astfel ca o parte dintre cei care nu vor beneficia de majorari protesteaza. Primii care isi exprima public nemultumirea sunt anagajtii de la Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Constantin…

- Spitalul de Boli Infectioase Sfanta Parascheva din Iasi, cea mai mare unitate medicala de profil din zona estica a Romaniei, nu are ser antirabic in stoc. Dr. Mihnea Hurmuzache, directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase Sfanta Parascheva din Iasi a declarat ca serul lipseste din stoc de aproximativ…

- Miercuri, 7 martie 2018, biologii, biochimistii si cimistii de la Spitalul Municipal Gavril Curteanu din Oradea au intrat in greva spontana intre orele 9:00 – 11:00. Motivul invocat este grila de salarizare. „In data de 14.02.2018, 652 de biologi, biochimiști și chimiști din sistemul…

- „Noi, doctorii din Quebec care credem intr-un sistem public puternic, ne opunem recentelor mariri de salarii negociate de federatie medicale care ne reprezinta”, se arata in scrisoarea respectiva, semnata și de peste 150 de studenți la medicina, scrie digi24.ro. „Creșterile salariale sunt cu atat…

- „Cresterile salariale sunt cu atat mai socante, in conditiile in care asistentele noastre, functionarii si alti specialisti se confrunta cu conditii de munca grele, in timp ce pacientii nostri nu au acces la serviciile medicale solicitate din cauza taierilor bugetare drastice din ultimii ani si a centralizarii…

- China a protestat oficial fata de impunerea de catre Washington a unor sanctiuni impotriva unor intreprinderi chinezesti, acuzate ca intreprind activitati ilegale cu Coreea de Nord, relateaza Agerpres, citand AFP. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri noi masuri ce ...

- Una din cinci gospodarii din țara se afla in saracie energetica, insa doar 4% primesc ajutoare de la Ministerul Muncii și nu exista un plan național de combatere a saraciei energetice, a declarat, joi, Corina Murafa, expert in politici energetice la Centrul pentru Studiul Democrației, citand date dintr-un…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) picheteaza, miercuri, sediul ministerului Muncii, fiind vorba despre peste 100 de angajati din sistemul de educatie, nemultumiti de incadrarea in grila de salarizare. Reprezentantii sindicatului au discutii cu ministrul Olguta Vasilescu.

- „Pe tot parcursul anului 2017 am atras atentia guvernelor in exercitiu ca asa-zisul transfer al contributiilor sociale, in fapt o crestere brutala a fiscalitatii pe munca, nu are doar o latura fiscala, aceasta masura fiind imperios necesar sa fie pusa in acord cu reglementarile fiecareia din componentele…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) protesteaza, astazi și joi, in fața Ministerului Muncii. Sindicaliștii susțin ca majorarea acordata la 1 ianuarie 2018 nu acopera nici macar rata inflatiei, ceea ce face ca nivelul de trai al angajatilor din educatie sa fie mai scazut. „Decizia a fost…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant FSLI va picheta Ministerul Muncii miercuri si joi, organizatia cerand modificarea mai multor acte normative, printre care Legea salarizarii si Legea pensiilor, conform unui comunicat al FSLI, scrie AGERPRES.Decizia a fost luata dupa ce federatia noastra a…

- indicalistii din invatamant vor picheta, miercuri, intre orele 13.00 – 15.00, si joi, intre orele 10.00 – 14.00, sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG nr. 3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare, prin care mii de angajati din invatamant ...

- Cresterea contributiilor ar putea scadea indemnizatia pentru mame. Ce spune Teodorovici Ministerul Finantelor Publice cauta o solutie pentru ca majorarea contributiilor sociale sa nu genereze eventuale scaderi ale indemnizatiilor de crestere a copilului, a afirmat, marti, ministrul de Finante, Eugen…

- Aproximativ 15 angajati ai Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Botosani au protestat, miercuri, in fata institutiei, cerand acordarea unei majorari salariale cu 15%. Functionarii AJOFM sustin ca legea salarizarii unice in sistemul bugetar prevede pentru angajatii din Ministerul…

- ”Doar Guvernul ne poate propune asa ceva, daca va fi cazul, nu stiu. Am inteles ca va fi o conferinta de presa a doamnei ministru Olguta Vasilescu si cred ca ne va lamuri”, a afirmat Dragnea. Ministerul Muncii face precizari, vineri, cu privire la efectele legii privind salarizarea bugetarilor,…

- Ministerul Muncii afirma, intr-un comunicat de presa transmis vineri, ca scopul legii a fost echilibrarea sistemului bugetar de salarizare, deoarece existau disfunctionalitati majore, in sensul ca pentru aceleasi functii si atributii, functionarii din institutiile statului aveau salarii diferite.…

- Ministerul Muncii a prezentat care sunt, pâna în acest moment efectele legii 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, lege care urmarește o uniformizare a salariilor bugetarilor.

- Valul #rezist a cunoscut o amploare considerabila in ultima perioada, numai ca din cate se pare sunt si acolo oameni destui care au probleme cu legea. Presa bucuresteana a descoperit faptul ca unul dintre liderii protestatarilor este liderul gruparii ce se ocupa cu trafic de medicamente catre Statele…

- Vechiul Centru de Transfuzii, din Tiglina 1, plin de gunoaie de ani de zile, a luat foc. La fata locului au ajuns doua autospeciale de Pompieri care au lichidat repede incendiul care, din fericire, nu s-a soldat cu victime, desi cladirea este locul de pripas al boschetarilor. Incidentul readuce in atentie…

- Eugen Teodorovici nominalizat pentru functia de ministru de Finante in Cabinetul Dancila a declarat vineri ca va dori sa ia masuri care se justifica in ceea ce priveste Finantele, adaugand ca o comunicare mai buna va creste eficienta. Intrebat de jurnalisti ce masuri doreste sa adopte la Ministerul…

- Gripa a facut deja primele victime din acest sezon. O femeie din București și un copil din județul Salaj au murit in urma cu doar cateva zile, prin complicațiile bolii. Niciunul dintre ei nu avea vaccinul antigripal administrat inainte de a se imbolnavi. In condițiile in care medicii se așteapta la…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, este asteptat astazi, 22 ianuarie la Targu Jiu. Vizita sa vine la scurt timp dupa ce saptamana trecuta seful Inspectoratului Scolar Judetean(ISJ) Gorj, Ion Isfan, a fost acuzat ca a generat un adevarat scandal in urma deciziei de a elimina sporul de calculator…

- Zeci de mii de oameni din toata tara si-au anuntat prezenta la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti. Oamenii s-au adunat in Piata Universitatii, urmand sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului…

- Sprijin pentru programatori Programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei institutii de învatamânt superior vor fi scutiti de impozitul pe salariu de la 1 februarie 2018, a anuntat, joi, Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale. Masura vizeaza…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale au solicitat instituțiilor medicale implicate in scandalul pozelor platite la externare din maternițați informații cu privire la modalitatea de externare a femeilor din maternitate, noteaza NOI.md. Astfel, s-a constatat ca exista acest gen de servicii…

- Creatorul de moda Catalin Botezatu se alatura juriului in emisiunea "Bravo, ai stil! All Stars", care va fi difuzata de Kanal D incepand din 22 ianuarie, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 16.30, aducand in competitie cele mai apreciate concurente din sezoanele precedente ale show-ului.Prima…

- Institutiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piata muncii a tinerilor dezavantajati, pentru a-i sprijini sa capete experiente, competente si abilitati care vor putea fi valorificate ulterior in mediul privat, se arata intr-un comunicat de presa transmis miercuri de Ministerul…

- Vicepresedintele PNL Cristian Busoi considera ca raspunsul Ministerului Sanatatii în cazul copilului decedat în octombrie anul trecut la Spitalul Pantelimon reprezinta o tergiversare birocratica, iar problema infectiilor nosocomiale este ''bagata sub pres''. "Cazul bebelusului…

- Premierul Mihai Tudose negociaza cu liderii PSD din teritoriu lista noului Guvern. Acesta ar vrea sa faca schimbari în mai multe ministere. Cap de lista ar fi chiar ministrul Educatiei, Liviu Pop, urmat de cel de la Economie, Gheorghe Șimon. În aceste zile se…

- Vladislav Bordeianu Liceele din Chișinau refuza sa participe la vaccinarea fetelor impotriva Papilomavirusului uman (HPV)) cu dubiosul vaccin Gardasil. Pe data de 5 decembrie anul trecut, Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a anunțat o campanie de vaccinare a fetelor din Moldova de noua-zece…

- Ministerul Sanatații cere control de urgența la spitalul din Baicoi, dupa ce un medic a refuzat internarea unei paciente de 82 de ani . „Ministrul Sanatații a solicitat reprezentanților Direcției de Sanatate Publica Prahova sa efectueze, de urgența, o misiune de control la Spitalul Judetean de Urgenta…

- Organizatiile reprezentative ale medicilor de familie au transmis, joi, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis in care il informeaza ca medicii de familie sunt in conflict deschis cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si cu Ministerul Sanatatii (MS) pentru probleme profesionale…

- Mai puțin de jumatate dintre medicii de familie nu au semnate actele adiționale pentru 2018, susțin reprezentanții Ministerului Sanatații și ai Casei de Asigurari de Sanatate, care condamna protestul declanșat in primele zile ale anului.

- Medicii de familie care nu au semnat pana miercuri actele aditionale la contractele cu casele de asigurari de sanatate din judete au acordat consultatii pro bono, insa nu au eliberat retete pentru medicamente compensate sau gratuite ori trimiteri pentru servicii decontate de CAS. Directorul general…

- Medicii de familie din țara nu renunța la decizia de a protesta fața de subfinanțarea asistenței medicale și fața de birocrația din sistemul medical. Potrivit președintelui Societații Naționale de Medicina a Familiei, Rodica Tanasescu, nu se renunța la protest, astfel ca, din 3 ianuarie 2018, nu vor…