Stiri pe aceeasi tema

- Romania subliniaza rolul KFOR in mentinerea unui mediu sigur si stabil in Kosovo. ”Toate eforturile trebuie concentrate asupra continuarii dialogului Belgrad - Pristina si a implementarii celor convenite in acest cadru, cu evitarea declaratiilor si initiativelor care risca sa sporeasca tensiunile…

- Ministerul Afacerilor Externe regreta demersurile privind initierea procesului de tranzitie a Fortei de Securitate din Kosovo, in pofida mesajelor transmise de NATO si UE. „Astfel de demersuri au efecte negative asupra situatiei din regiunea Balcanilor de Vest si a parcursului euro-atlantic al acesteia”,…

- Ministrul sarb de externe, Ivica Dacic, a anuntat vineri ca tara sa va cere convocarea de urgenta a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, in urma votului parlamentului de la Pristina prin care acesta a decis transformarea actualei fortei de securitate kosovare intr-o armata propriu-zisa,…

- Romania intervine in scandalul international general de decizia statului Kosovo, nerecunoscut oficial de tara noastra, de a-si forma propria armata. Mutarea facuta de Kosovo a starnit reactii dure din partea Serbiei, care ia in calcul inclusiv invadarea provinciei rupte din fostul stat Serbia si…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si-a exprimat miercuri ingrijorarea in legatura cu momentul ales de Pristina pentru a transforma Forta de Securitate din Kosovo (KSF) intr-o armata nationala, avand in vedere deteriorarea relatiilor deja fragile cu Serbia vecina, relateaza dpa. …

- Parlamentul din Kosovo, teritoriu din Balcani ce se bazeaza pe trupele NATO pentru a-i asigura protectia, a aprobat joi crearea unei armate nationale, desi minoritatea sarba sustine ca masura este ilegala, relateaza Reuters, informeaza Agerpres. Deputatii sarbi, sustinuti de Belgrad, care nu…

- Parlamentul din Kosovo, teritoriu din Balcani ce se bazeaza pe trupele NATO pentru a-i asigura protectia, a aprobat joi crearea unei armate nationale, desi minoritatea sarba sustine ca masura este ilegala, relateaza Reuters. Deputatii sarbi, sustinuti de Belgrad, care nu recunoaste independenta Kosovo,…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a avertizat luni ca exista riscul unui razboi perpetuu in Siria daca Rusia va refuza sa prelungeasca acordul de incetare a focului pentru o luna in provincia Idlib, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, potrivit Mediafax.Afirmațiile…