- Dupa ce s-a aflat ca, Marcel Toader a murit, Gabriela Cristea, fosta soție a omului de afaceri, a facut primele declarații despre moartea barbatului. Celebra prezentatoare tv Gabriela Cristea a marturisit ca nu va veni la inmormantare, caci acum are familia ei, și ca știa ca in trecut, fostul ei soț…

- Vestea ca Marcel Toader s-a stins din viața, in urma unui infarct la numai 56 de ani a cazut ca un fulger in showbizul romanesc. Reporterii spynews.ro au contactat-o pe fosta soție a afaceristului, Gabriela Cristea, iar aceasta a marturisit ca nu va veni la inmormangtare, caci acum are familia ei.

- Omul de afaceri Marcel Toader a murit. Acesta a incetat din viața la varsta de 56 de ani. Potrivit Antena 3, Marcel Toader a facut infarct. Omul de afaceri s-ar fi aflat la masa. Dupa ce s-a aflat ca acesta a incetat din viața, pe contul sau de socializare au aparut numeroase mesaje de condoleanțe.…

- Gelozia este, fara doar și poate, inamicul numarul unu al iubirii, iar acest lucru il poate confirma Memo, un barbat care a fost lovit de partenera de viața, dupa ce ”i-au fugit” ochii unde nu trebuia.

- Barbatul care a murit la doar 22 de ani era și soț și tata, scrie a1.ro. Impreuna cu soția sa Maia Falwasser, au un fiu de numai 11 luni. Navar Herbert, a murit marți seara, a doua zi dupa ce a sarbatorit ceremonia de casatorie impreuna cu iubita lui soție. Citeste si Horoscop 2 iulie…

- Primarul Municipiului Buzau, Constantin Toma și intreg personalul din Primaria Buzau au transmis joi un mesaj de condoleanțe catre familia greu incercata a fostului edil Ștefan Frațila. Edilul Constantin Toma a ținut sa aprecieze calitațile primului primar ales in anii 90, care de-a lingul carierei…

- Durere mare pentru o familie din Arad. Tatal, capul familiei, a fost ucis intr-un accident teribil, care a avut loc weekendul trecut. Barbatul se intorcea de la serviciu pe bicicleta, insa nu a mai ajuns acasa. Zece copii au ramas orfani.

- Pentru sotii Cretan ziua de azi trebuia sa fie una minunata, pe el il cheama Constantin, pe ea Ileana, dar in loc de urari de "La multi ani" primesc doar "sincere condoleante". Vasilica Olivia, fata lor de 13 ani, a incetat din viata, iar azi va fi l...