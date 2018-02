Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Nationala Sindicala PROJUST anunta ca va declansa actiuni de protest, in cazul in care, in zilele urmatoare, nu vor fi identificate solutii pentru problemele privind scaderile salariale ale grefierilor, prin punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr.153/2017, privind salarizarea personalului…

- Directorul general al CFR Calatori, Iosif Szentes a facut luni, 5 februarie o vizita de lucru in județul Dambovița. Vicepresedintele Consiliului Judetean Dambovita, Alin Manole si prefectul judetului Dambovita, Antonel Jijiie, au primit vizita directorului general al CFR Calatori, Iosif Szentes.…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Banca Transilvania preia Bancpost, ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN, se arata intr-un comunicat al institutiei de concurenta. Banca Transilvania este principala societate a Grupului Financiar Banca Transilvania, grup care, printre altele,…

- "In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr. 21/1996), operatiunea propusa este o concentrare economica ce depaseste pragurile valorice prevazute de lege, fiind supusa controlului Consiliului Concurentei. Ca urmare, autoritatea de concurenta va evalua aceasta tranzactie in scopul stabilirii…

- Horoscop saptamânal 5-11 februarie 2018. Iata care sunt previziunile pentru saptamâna 5-11 februarie 2018 realizate pentru fiecare zodie conform lui Russell Grant, astrolog celebru cu experiența de peste 50 ani.

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca, in zilele urmatoare, temperaturile scad pana la 5-6 grade, dar vor ramane peste cele normale pentru aceasta perioada, vremea mentinandu-se calda. Medicii ne sfatuiesc sa ne protejam in cazul unor schimbari bruste de temperatura. ...

- 20 mai 2018. Aceasta este data de la care se vor aplica toate noile prevederi referitoare la starea tehnica a mașinilor și inspecția periodica a acestora in centrele autorizate ITP, potrivit Legii nr. 260/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii…

- Aflata in plina perioada a pregatirii de iarna, Foresta cauta intariri, in condițiile in care din lotul aflat acum in cantonament la Poiana Negri lipsesc mai mulți fotbaliști de baza din turul campionatului. Ultimul fotbalist ajuns sub comanda antrenorului Florentin Petre este un bulgar. In varsta ...

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o "informatie mincinoasa" care a fost transmisa oficial din Romania Comisiei Europene. El a sustinut ca este nevoie de o informare corecta si ca relatia Romania-Comisia Europeana trebuie sa se bazeze pe...

- Ninge la aceasta ora in Bucuresti, iar vremea va inrautati treptat in aproape toata tara pana la inceputul saptamanii viitoare. In mai multe regiuni sunt asteptate fenomene de iarna, posibil la fel de intense precum cele din urma cu cateva zile.

- Legea salarizarii unitare a bugetarilor a prevazut mai întâi o creștere generalizata de 25%, de la 1 ianuarie. Pentru anul 2018, în lege mai sunt trecute doua borne de creșteri, amândoua în martie: una pentru medici și asistenți, în cazul carora creșterile…

- In luna martie, unele dintre salariile din sistemul medical vor crește semnificativ, iar cadrele didactice vor primi 20% in plus la salariu, potrivit Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Asta in contextul in care 1 ianuarie deja a adus unele majorari…

- Peisaj de iarna in mare parte din țara. Ninge in est, sud și sud est, iar temperaturile au scazut considerabil. In centrul țarii vorbim chiar de ger de crapa pietrele. Termometrele aratau, luni dimineața, minus 20 de grade Celsius in centrul țarii.

- Asociatia Judeteana de Sah Iasi in parteneriat cu Asociatia "Tineretul Ortodox Roman" si Asociatia "Culturaled" din Iasi va organiza de vineri, 19 ianuarie pana duminica, 21 ianuarie un concurs de sah pentru jucatori legitimati la Centrul de evenimente "Agora". Astfel, la Cupa adresata seniorilor sunt…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, aflat joi in vizita de lucru la Cernauti, a declarat ca, pana la identificarea unor solutii concrete, Romania va mentine subiectul Legii educatiei pe agenda discutiilor bilaterale cu Ucraina.Citeste si: Seful Senatului, mesaj DUR pentru Klaus…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea a evitat sa comenteze concret despre tensiunile din interiorul PSD, cu o zi inainte de ședința Comitetului Executiv.Citește și: Dezvaluiri explozive ale avocatului lui Radu Mazare: Cu ajutorul cui a fugit fostul edil in Madagascar! 'Nu a fost o fuga' Deși…

- Ploile abundente si zapada topita au provocat inundatii si alunecari de teren in sudul Germaniei, a indicat vineri politia din aceasta tara, citata de DPA. Aproximativ 100 de persoane au fost evacuate preventiv de pe o strada rezidentiala a orasului St Blasien, din zona Padurea Neagra,…

- "E un moment al bilantului, s-au spus numai lucruri bune, lucruri frumoase. Eu as vrea sa vorbesc despre nerealizarile CSM. (...) Va spuneam in 2017 ca se asteapta de la noul Consiliu Superior al Magistraturii unitate de care vechiul CSM nu a fost in stare sa o probeze si se mai asteapta speranta pentru…

- FC Viitorul a postat pe site-ul oficial un comunicat prin care instiinteaza ca doreste sa-l cumpere pe Ianis Hagi de la Fiorentina.Gica Hagi se afla in Italia pentru a discuta cu oficialii Fiorentinei pentru transferul fiului sau."Fotbal Club Viitorul anunța public ca, in data de 30 Decembrie 2017,…

- Comitet Executiv Național convocat zilele urmatoare, dupa demisia Doinei Pana, ministrul Apelor și Padurilor. Anunțul a fost facut de Liviu Dragnea, pe o rețea de socializare. In mesajul postat, Liviu Dragnea i-a mulțumit Doinei Pana pentru activitatea de ministru și a zis ca propunerea pentru preluarea…

- In perioada Sarbatorilor de Iarna, majoritatea magazinelor din Alba funcționeaza dupa un program special. In cazul in care vrei sa mergi la cumparaturi in aceste zile, este bine sa știi programul unor supermarket-uri si locatii de cumparaturi din Alba Iulia. Citește și MESAJE DE ANUL NOU 2018: SUTE…

- In apropierea sfarsitului de an, presedintele PNL Botosani si-a facut un bilant din perspectiva activitatii de parlamentar. Costel Soptica a trimis un comunicat pe care il prezentam integral mai jos.

- Politistii de frontiera au anuntat ca vor fi luate in zilele urmatoare o serie de masuri pentru ca trecerea frontierei de stat sa se faca in cele mai bune conditii. Politistii si vamesii se asteapta ca punctele de iesire si intrare in tara sa fie foarte aglomerate in conditiile in care cetatenii romani…

- Aproape 170.000 de lei (169,70 mii lei) au fost alocați din rezerva bugetara pentru rezolvarea problemelor reclamante de unitațile administrativ-teritoriale la școlile din Valea Chioarului, Șieu, Ariniș, Sapanța, precum și pentru Unitatea de Asistența Sociala Targu Lapuș. In ședința de Consiliu Județean…

- Peste 3000 de persoane au fost eliberate din penitenciare in ultimele doua luni Din 19 octombrie pana in prezent au fost eliberate peste 3.000 de persoane din penitenciare. 833 de persoane au beneficiat de prevederile legii 169/2017 privind recursul compensatoriu referitor la eliberarile din penitenciare…

- Tudose, pe tema convocarii unui referendum pe tema monarhiei: Sunt republican Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, la Parlament, ca el este republican, dupa ce presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a enuntat ipoteza convocarii unui referendum pe tema monarhiei. " Cam care e…

- Evenimentele au loc zilnic, in intervalul 8,99-22,00, pe esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor din Galati si sunt finantate din bugetul local. Suma alocata este 236.000 de lei, cu tot cu TVA. Au loc concerte, ateliere de creatie, campanii umanitare, iar Mos Craciun ofera daruri copiilor cuminti.

- Astfel, in Carpații Meridionali și de Curbura se va depune un strat de zapada consistent. Meteorologul Oana Paduraru a precizat la Antena 3 ca incepand de azi scad temperaturile mai ales in partea de Sud a țarii. Daca in zilele anterioare s-au inregistrat valori termice mult peste media normala,…

- Zeci de angajati ai Agentiei Judetene de Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) Olt si ai Inspectoratului Teritorial de Munca Olt au iesit, miercuri, 13 decembrie, in fata institutiei, nemultumiti de salariile mici.

- BERBEC O saptamana care pentru nativii Berbec poate debuta cu o serie de reusite, pornind de la dobandirea unor bunuri pe care si le doreau de multa vreme, pana la schimbarea casei sau a masinii. Aceasta este latura lumeasca a vietii, dar ei se regasesc acum si in plan spiritual, cautarile…

- O persoana care participa la protestul din apropierea Palatului Parlamentului a fost condusa la sectie si risca o amenda de 500 de lei intrucat a ramas pe trecerea de pietoni pentru a determina masinile sa se opreasca dupa ce jandarmeria eliberase traficul, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de…

- Zilele de 14, 15 si 16 decembrie 2017 au fost declarate zile de doliu national pe teritoriul Romaniei in memoria Majestatii Sale Regele Mihai al Romaniei, sef al statului roman intre anii 1927-1930 si 1940-1947, Executivul adoptand, in sedinta de miercuri, o hotarare in acest sens. ”In…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj aduce in atentia angajatorilor faptul ca zilele de 30 noiembrie – Sfantul Apostol Andrei si 1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei, sunt zile de sarbatoare legala stabilite prin lege, ca urmare nu se lucreaza. Conform dispozitiilor Codului Muncii in zilele…

- Bradul de Craciun a fost adus ieri dupa amiaza in Piața Daciei. Acesta urmeaza sa fie impodobit zilele urmatoare. iar instalația luminoasa va fi aprinsa in dupa amiaza zilei de 1 decembrie. Primarul Constantin Toma va apasa butonul pentru instalația bradului din centru, iar iluminatul festiv se va aprinde…

- Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa mearga 'in zilele urmatoare' in Grecia, prima vizita a unui presedinte turc in ultimii 65 de ani in aceasta tara, a anuntat joi agentia de presa turca Anadolu, relateaza AFP.'Presedintele nostru va fi primul presedinte turc care va vizita Grecia in ultimii 65…

- Urmare a intalnirii conducerii Aeroportului International „Avram Iancu” Cluj R.A., organizata de conducerea Consiliului Judetean Cluj in data de 20 noiembrie 2017 la sediul Consiliului Judetean Cluj, impreuna cu reprezentantii organizatiilor sindicale ale aeroportului si ale Consiliului Judetean, Aeroportul…

- Frigul care va pune stapanire pe Romania in zilele urmatoare este adus de ciclonul Peter, care a ajuns in tara noastra sambata noapte. Meteorologii avertizeaza ca temperaturile vor scadea si sub zero grade in timpul noptii. De altfel, in aceasta dimineata, meteorologii au emis cod galben de ceata in…

- Duminica, regimul termic va fi apropiat de cel normal al acestei perioade a anului. Prognoza meteo arata ca temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 4 grade la Miercurea Ciuc si 11 grade la Giurgiu si Constanta. Pe litoral sunt anuntate 12 grade.

- Modificarile aduse Legii dialogului social, intre care introducerea obligativitatii negocierilor colective pentru toti angajatorii, pentru toate contractele de munca, arata disperarea Guvernului de a gasi solutii nerealiste la problemele generate de transferul contributiilor de la angajator la angajat,…

- Angajații Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) din teritoriu vor incepe astazi protestele din cauza impactului Legii salarizarii asupra veniturilor, care vor scadea cu sume cuprinse intre 700 și 2.800 de lei, incepand din 2018, a declarat, ieri (n.r. miercuri, 15 noiembrie), pentru…

- Acțiunea de eliberare a deținuților ia amploare. Sute de cereri de eliberare condiționata au ajuns, in ultima perioada, la instanțele din Gorj. Asta dupa ce legea eliberarii a fost modificata. Astfel, deținuții care stau in condiții improprii in penitanciar pot fi eliberați mai devreme. Odata cu aceste…