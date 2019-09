Stiri pe aceeasi tema

- Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG) respinge declarațiile alarmiste și nefondate referitoare la efectele revenirii la o piața libera și funcționala a gazelor. FPPG susține ca in fapt prețurile pentru consumatorii industriali au crescut și asta s-a reflectat imediat in bunurile de larg consum.…

- Șeful statului a avut o intrevedere de lucru cu Ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brinzan și candidatul la funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al ”Moldovagaz” S.A, Vadim Ceban.

- Gazele de productie interna au ajuns sa coste cu 33% mai mult decat cele de import pe bursa, in luna iunie, potrivit datelor publicate de Bursa Romana de Marfuri si analizate de AGERPRES. Astfel, in iunie, pretul gazelor romanesti a fost acelasi cu cel din mai, respectiv 101,24 de lei pe MWh,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie anunta ca a hotarat ieftinirea gazelor cu peste 5% pentru toti consumatorii in regim reglementat, incepand cu data de 1 iulie. Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE a aprobat preturile…

