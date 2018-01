Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sindicala ”Hipocrat” a transmis, miercuri, o scrisoare deschisa ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, in care afirma ca dialogul social este ”o prioritate in acest moment crucial” si a identifocat mai multe probleme in sistem a carora rezolvare este ”vitala pentru functionarea sistemului…

- Fostul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, spune, la finalul mandatului, ca nu și-a dorit sa-și faca imagine acceptand sa conduca sistemul sanitar, ci și-a dorit sa ofere pacienților mai multe servicii medicale și medicamente de ultima generație, cea mai importanta fiind achizitia primei retele nationale…

- SC Arimex Comexim 2000 SRL a transmis o scrisoare deschisa adresata Spitalului Judetean Ilfov, Ministerului Sanatatii, Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice si Curtii de Conturi a Romaniei. "Subscrisa SC Arimex Comexim 2000 SRL, cu sediul in Bucuresti, strada Caltunasi, Sector 4, si cu domiciliul…

- Ministerul Sanatatii a solicitat, ieri, Directiilor de Sanatate Publica (DSP) sa ia toate masurile pentru a preveni situatiile speciale, care ar putea sa apara din cauza conditiilor meteorologice...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Ucraina ca, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatatii din Ucraina, in 2018 continua sa se inregistreze noi focare de rujeola (pojar). Potrivit Centrului de Sanatate Publica al Ministerului…

- Ministerul Sanatații a anuntat, pe site-ul institutiei, ca a transmis toate documentele necesare pentru emiterea autorizației de funcționare a Maternitații din Brașov și a avizat structura unitații sanitare. In ultimul an, ministrul Sanatații, Florin Bodog spune ca a avut numeroase discuții cu autoritațile…

- "Salutam propunerile privind procesul de debirocratizare. Consideram ca propunerile anuntate in comunicatul CNAS se refera mai ales la ameliorarea accesului pacientilor la servicii de sanatate si raspund in mare masura multiplelor noastre solicitari legate de respectarea drepturilor pacientilor,…

- Florian Bodog a dispus o ancheta in Ministerul Sanatatii dupa ce parintii unui copil decedat la Spitalul Pantelimon, in octombrie 2017, au facut o plangere la MS, in urma careia s-a facut un control la unitatea spitaliceasca. In spatiul public au aparut informatii ca Ministerul Sanatatii nu a respectat…

- Un nou caz revoltator in sistemul sanitar romanesc. Ministerul Sanatatii a trimis Direcția de Sanatate Publica (DSP) sa ancheteze cazul unui bebelus mort in spital, din cauza unor infectii, abia la o luna dupa ce a fost sesizat, scrie tolo.ro.Parintii au depus plangere impotriva Spitalului…

- Medicul Dan Grigorescu isi incepe mesajul prin a atrage atentia ca reactia ministrului Florian Bodog - care afirma ca certificatele pentru absolventii de rezidentiat au fost transmise de vineri Directiilor de Sanatate Publica - a venit la doua zile dupa ce el a atras atentia asupra ”umilintei la…

- Direcțiile de sanatate publica controleaza toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate publica. Verificarile vin dupa ce, in mai multe localitați au fost postate, la sfarșitul anului trecut, panouri publicitare impotriva vaccinarii. “In unele localitați au…

- Seful Sectiei de chirurgie plastica si reconstructiva de la Spitalul Judetean Braov, medicul Dan Grigorescu, prezinta cazul unui tanar care a fost medic rezident de chirurgie plastica pana in 31 decembrie, cand i s-a incheiat perioada de 5 ani de pregatire stabilita oficial pentru a deveni medic specialist…

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…

- Pacientele internate la Secția Ginecologie a Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu vor beneficia de condiții mai bune in perioada in care vor sta internate. Conducerea unitații medicale a reabilitat deja și a dotat cu mobilier nou patru dintre cele opt saloane, dupa scandalul care s-a lasat cu…

- Intr-o postare pe facebook, cu titlul "CARACATIȚA DOMNULUI LUCAN", fostul ministru arata, citand paragrafe din rechizitoriul anchetatorilor, ca Mihai Lucan ar fi incercat chiar sa obțina o intalnire cu el. "In bula mea, toata lumea pare absolut șocata de acuzațiile care ii sunt aduse domnului…

- Bolile care te vor impiedica sa obții permisul auto. Ministerul Sanatații a lansat un proiect de act normativ care restricționeaza dreptul de conducere a unui autovehicul de catre persoanele care au anumite boli. Romanilor cu probleme cardiace sau diabet le va fi mai dificil sa obțina permisul auto,…

- Verdict final in dosarul in care procurorii Directiei Nationale Anticoruptie DNA Constanta au dispus trimiterea in judecata a mai multor persoane si care, in prima instanta, au fost achitate. Este vorba despre cauza in care Laura Spaiu, consilier cu grad profesional superior la Directia Politica Medicamentului…

- Medicii de familie au inceput, deja, sa-și ridice cota de vaccin de la Direcția de Sanatate Publica, iar in zilele urmatoare vor incepe imunizarea persoanelor aflate in grupele de risc. In plin scandal al lipsei imunoglobulinelor, Ministerul Sanatații (MS) anunța rezolvarea, in sfarșit, a vaccinarii…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca a inceput livrarea celor un milion de doze de vaccin gripal in teritoriu, luni, acestea ajungand in judetele Constanta, Ilfov, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Buzau si Prahova, dar si in municipiul Bucuresti.Citeste si: Tariceanu, masuri dupa TENSIUNILE din…

- Conform sursei citate, contractul incheiat cu castigatorul licitatiei de achizitie prevede ca livrarea sa se faca de catre furnizor direct in teritoriu, la directiile de sanatatea publica. „Luni vor fi livrate vaccinurile gripale catre directiile de sanatate publica din: Constanta (91.170…

- Multi romani nu au mai asteptat si au cumparat deja, din farmacii, dozele de vaccin antigripal. Asa ca o buna parte din cele un milion de doze, pentru care statul a platit 11 milioane de lei, ar putea fi distruse, pentru ca nu va mai folosi nimanui. Campania de vaccinare ar fi trebuit sa inceapa…

- Ministerul Sanatații a semnat contractul pentru achiziționarea a 1 milion de doze de vaccin gripal necesare pentru continuarea campaniei de vaccinare antigripala gratuita. Anul acesta, cantitatea de vaccin achiziționata de minister este dubla fața de anul trecut, astfel incat sa asigure vaccinarea unui…

- Constantin Dina, directorul Directiei de Sanatate Publica a judetului Constanta, a avansat. Acesta a fost numit, de Ministerul Sanatatii, director general adjunct la Directiei generale de Control si Antifrauda din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. In locul lui Constantin Dina a fost numita…

- Aproape 3.000 de bolnavi cu infecții respiratorii, dintre care 804 diagnosticați cu pneumonie s-au inregistrat in ultimele doua saptamani in Neamț. Pneumonia a afectat mai mult sugarii in varsta de pana la un an, potrivit Direcției de Sanatate Publica (DSP) Neamț, in timp ce copiii de la 2 la 14 ani…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputatilor, a trimis, luni, o plangere prealabila ministrului Sanatatii, Florian Bodog, sub forma unei interpelari, prin care ii cere demiterea de urgenta a responsabililor pentru organizarea din acest an a examenului…

- Ministerul Sanatatii recomanda populatiei ca, in aceasta perioada cu fluctuatii frecvente de temperatura, sa asculte sfatul medicilor și sa respecte regulile de igiena pentru evitarea imbolnavirilor. Ce mai trebuie sa facem pe langa vaccinarea antigripala pentru a ne proteja sanatatea in aceasta perioada?…

- Procedura de licitație electronica, cea mai importanta etapa a achiziției pentru vaccinul antigripal, s-a incheiat joi, 16 noiembrie, informeaza Ministerul Sanatații. Deoarece in urma licitației, vaccinul va fi cumparat la un preț mai bun decat cel din anii anteriori, vor fi achiziționate cantitați…

- Senatorul USR Arad Adrian Wiener trage un semnal de alarma, aratand ca Romania are cea mai mare rezistenta la antibiotice din UE pentru anumite tipuri de stafilococ, la E.Coli si la alte bacterii. Parlamentul afirma ca e necesara luarea de masuri urgente de catre Ministerul Sanatatii. „Chiar daca au…

- Conform sursei citate, fata de anii anteriori, vor fi achizitionate cantitati duble de vaccin antigripal, fapt care va permite vaccinarea unui numar mai mare de persoane. Dupa 10 zile de la incheierea procedurii de licitatie electronica, perioada prevazuta prin lege pentru formularea contestatiilor,…

- Procedura de licitație electronica, cea mai importanta etapa a achiziției pentru vaccinul antigripal, s-a incheiat in data de 16 noiembrie. In urma acestei proceduri, vaccinul va putea fi achiziționat la un preț mai bun decat cel obținut in contractele anterioare. Fața de anii anteriori, vor fi achiziționate…

- In Monitorul Oficial de joi, 16 noiembrie a fost publicata decizia privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre Ion Constantin a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Sanatatii. Ion Constantin este fost…

- Totodata, membrii Senatului UMF au cerut Ministerului Sanatatii sa dispuna rezilierea contractelor "ilegale" incheiate cu Universitatea privata "Titu Maiorescu". "Membrii Senatului UMF 'Carol Davila' din Bucuresti isi exprima ingrijorarea si nedumerirea fata de ilegalitatile intreprinse…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a dispus un control la Spitalul de Arsi, in urma informatiilor conform carora unul dintre minerii raniti in explozia de la Uricani ar fi murit din cauza infectiilor. „Prof. dr. Florian Bodog a dispus reprezentantilor Inspectiei Sanitare de Stat sa…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca la începutul anului viitor va începe primul program de depistare precoce a cancerului la sân, care se va derula pe o perioada de cinci ani și prin care peste 30.000 de femei vor fi testate în acest scop, costul acestuia fiind de 21 de milioane…

- Guvernul a aprobat miercuri, 1 noiembrie, printr-un memorandum, demararea procedurilor necesare pentru construirea a cinci spitale regionale in Timisoara, Targu-Mures, Constanta, Braila-Galati si Brasov. Astfel, vor fi inițiate demersuri pentru identificarea soluțiilor de finanțare pentru construirea…