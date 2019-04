Stiri pe aceeasi tema

- Federatia engleza de fotbal (FA) a anuntat miercuri ca nu va mai oferi celebra sticla de sampanie pentru castigatoarea Cupei Angliei, locul acestui premiu urmand sa fie luat de o sampanie fara alcool. ''Incepand din acest an, in toate competitiile care au loc sub egida FA se va oferi o sampanie…

- Watford s-a calificat, duminica, dupa o pauza de 35 de ani, in finala Cupei Angliei la fotbal, in urma unei victorii dramatice reusite dupa prelungiri in fata echipei Wolverhampton Wanderers, cu scorul de 3-2, pe Wembley, in a doua semifinala a competitiei.Watford o va infrunta pe 18 mai pe Manchester…

- ​Formatia Watford s-a calificat în finala Cupei Angliei, dupa ce a învins, duminica, pe stadionul Wembley, cu scorul de 3-2 dupa prelungiri, echipa Wolverhampton, în semifinalele competitiei, informeaza News.ro.Wolverhampton a condus cu 2-0, prin golurile marcate de Doherty ’36…

- Mijlocașul lui Manchester City, Raheem Sterling(23), a facut un gest caritabil pentru elevii fostei sale școli, fotbalistul achiziționând nu mai puțin de 550 bilete pentru manșa tur de sâmbata din semifinalele Cupei Angliei, contra lui Brighton.Partida de pe Etihad Stadium nu a stârnit…

- Federatia internationala de fotbal (FIFA) a incheiat marti procesul de primire a candidaturilor pentru alegerile la presedintia FIFA din 5 iunie, la care elvetianul Gianni Infantino va incerca sa obtina al doilea sau mandat, avand o sustinere majoritara din partea celor 211 federatii nationale, relateaza…

- Chelsea Londra, detinatoarea Cupei Angliei, o va infrunta pe Manchester United, adversara sa din finala disputata anul trecut, in optimile de finala ale editiei 2019 a competitiei, acesta fiind de altfel singurul duel intre echipe din Premier League, conform tragerii la sorti efectuata luni.…