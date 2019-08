Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Federatiei Sindicatelor Democratice ale Politistilor din Romania (FSDPR) analizeaza in prezent posibilitatea venirii la Bucuresti pentru discutii cu seful Guvernului, iar daca va fi necesar acestia afirma ca vor apela la masuri sindicale, in contextul incertitudinii create de demisia ministrului…

- Federatia Sindicatelor Democratice a Politistilor din Romania (FSDPR) se opune Proiectului de lege care prevede introducerea unui sistem de monitorizare prin care persoanele care se sustrag unor masuri preventive sau impotriva carora au fost instituite ordine de protectie provizorii vor fi fi obligate…

- Deputatul european Siegfried Muresan (PNL/PPE) scrie, luni, pe contul sau de Facebook, despre cum vrea Guvernul Dancila sa-i pagubeasca pe romani cu Autostrada Comarnic - Brasov. Amintim ca premierul Viorica Dancila a anuntat, duminica, ca Autostrada Comarnic-Brasov nu se va construi in parteneriat…

- Tantarii sunt transmitatori a mai mult de 50 de boli infectioase, in Romania fiind cel mai adesea implicati in transmiterea virusului West Nile. In sezonul calduros, medicii infectionisti atrag atentia asupra necesitatii protectiei cat mai eficiente impotriva intepaturilor, pentru a evita complicatiile…

- Uniunea Europeana a indemnat platformele de internet sa faca mai mult pentru a combate dezinformarea, pe fondul suspiciunilor legate de tentative de manipulare a alegerilor de luna trecuta pentru Parlamentul European, venite mai ales din partea Rusiei, relateaza vineri Reuters citat de Agerpres.Citește…

- Iata postarea lui Gabriel Biriș: Mi-am exprimat in urma cu cateva zile ingrijorarea cu privire la modul cum se gandesc politicile publice in Romania – in speta recentele masuri antifumat propuse de USR, aratand care este impactul bugetar al unei astfel de masuri. Am expus si o sa continui sa imi expun…

- Carmen Dan a transmis conducerii Biroului Electoral Central (BEC) un document prin care propune transmiterea unei circulare catre toate sectiile de votare din tara care sa contina masuri menite sa previna frauda. Printre exemplele de frauda date de ministru se numara parasirea sectiei cu buletinul de…

- Le-am spus ca a fi bun roman, nu inseamna a nu fi bun european. Romanii sunt proeuropeni, eu sunt proeuropeana si proatlantica. Dar aceste lucruri nu se exclud, aceste lucruri trebuie sa fie complementare. Le-am spus sa-si apere cu demnitate tara, pentru ca, cu cat esti mai demn, cu atat esti mai…