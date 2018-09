Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea generala a Federatiei barourilor europene, reunita la Varsovia, a emis pe 22 septembrie un mesaj fara precedent catre Puterea PSD-ALDE de la Bucuresti, in care critica initiativele legislative ce vizeaza legile justitiei, scrie G4Media .

- Federatia Barourilor din Europa (FBE) a adoptat in cadrul ultimei sale Adunari Generale, desfasurata la Varsovia, o rezolutie privind incalcarea statului de drept in Romania, anunța Agerpres.Adunarea Generala a FBE, reprezentand 250 de barouri membre si un milion de avocati membri, si-a exprimat…

- Secretarul american al energiei, Rick Perry, a subliniat marti la Bucuresti importanta securitatii energetice si a pledat pentru diversificarea surselor de energie, amintind lansarea unei noi initiative, Parteneriatul pentru cooperare transatlantica in domeniul energiei, in contextul

- Comisia Europeana a propus, miercuri, renuntarea la schimbarea sezoniera a orei in Europa in 2019, oferind statelor membre libertatea de a decide odata pentru totdeauna daca doresc sa aplice in mod permanent ora de vara sau de iarna. In discursul sau privind starea Uniunii, presedintele Jean-Claude…

- Danone Romania a inregistrat, in 2017, rezultate financiare pozitive, cu o cifra de afaceri care s-a ridicat la 497 milioane lei, in crestere cu aproximativ 3% in comparatie cu anul 2016, se arata intr-un comunicat al companiei. 'Rezultatele Danone în România creează o bază pentru…

- Liderii statelor membre ale NATO, care se reunesc miercuri si joi la noul sediu al Aliantei Nord-Atlantice de la Bruxelles, vor dori sa isi arate cu aceasta ocazie unitatea si dorinta de a actiona in fata amenintarilor globale, inclusiv a celei din partea Rusiei, noteaza dpa. Reprezentantii celor 29…