- Rouen va fi orașul care gazduiește semifinala Fed Cup dintre Franța și Romania, de la 20 și 21 aprilie 2019. Comitetul Executiv al Federației Franceze de Tenis a decis astazi locul in care Halep și compania vor infrunta Franța pentru un loc in finala Fed Cup. Meciurile se vor juca in sala Kindarena,…

- Simona Halep – Elina Svitolina. Simona Halep (locul 3 WTA) joaca cu Elina Svitolina (7 WTA), în semifinalele turneului de la Doha. Partida se vede la Digi Sport. LIVETEXT-ul este disponibil și pe realitateasportiva.net.

- Simona Halep a declarat ca a jucat ceea ce a trebuit in partida din FedCup cu Katerina Siniakova, pe care a invins-o, sambata, cu 6-4, 6-0 in a doua partida a intalnirii dintre Cehia si Romania, din sferturile de finala ale Grupei Mondiale a Cupei Federatiei.

- Simona Halep a vorbit, într-o conferinta de presa sustinuta la Ostrava, despre duelul cu Cehia din sferturile FedCup (9-10 februarie). Numarul 3 WTA considera ca echipa României a fost aproape de o victorie în fața cehoaicelor în 2016, precizând ca de data aceasta exista…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep a declarat, miercuri, intr o conferinta de presa sustinuta la Ostrava, ca suprafata de joc pe care se va disputa meciul de Fed Cup cu Cehia este una dificila deoarece are culoarea verde si mingea se vede destul de greu, transmite Agerpres.roE greu de spus de spus…

- Romania - Rusia // Azi e ziua cea mare pentru handbalul romanesc! Romania da piept cu Rusia, in semifinala Campionatului European de Handbal din Franța. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la TVR 1 de la ora 18:30. ...