Banca centrala a SUA (Federal Reserve – FED) a majorat ratele dobanzii cheie, cu un sfert de punct procentual, pana la intervalul 2% – 2,25%, conform asteptarilor si in ciuda criticilor presedintelui Donald Trump. Este la cel mai ridicat nivel din octombrie 2008, de dupa falimentul bancii de investiții Lehman Brothers, care a certificat debutul crizei financiare globale. Mai mult, FED apreciaza ca va decide inca o majorare in decembrie, alte trei anul viitor si inca una in 2020, ceea ce echivaleaza cu estimarea continuarii cresterii economice pentru alti cel putin trei ani, potrivit Reuters .…