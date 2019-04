Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea Simona Halep a declarat, miercuri, in conferinta de presa care precede intalnirea de Fed Cup dintre Franta si Romania, ca ii place mult zgura de la Rouen, relateaza News.ro.Citește și: Confruntarea ZILEI! Tudorel Toader, INTALNIRE cu Viorica Dancila, la Palatul Victoria, dupa decizia…

- Franța și Romania vor juca, la Rouen, in weekend-ul 20-21 aprilie in semifinalele Fed Cup. La conferința de presa, Simona Halep, locul 2 WTA, a vorbit despre suprafața pe care se va juca meciul, spunand ca este incantata de zgura din sala Kindarena. „Cu siguranța este diferit. Jucam in sala. Mingea…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, miercuri, in conferinta de presa care precede meciul din Fed Cup contra Frantei, ca ii place zgura de la Rouen, fiind de parere este ca este un teren asemanator celui de la Madrid. ''(...) In primul rand jucam in sala si mingea merge…

- Dupa ce s-au antrenat deja in sala ce va gazdui meciurile din semifinala cu Franta, din Grupa Mondiala a Fed Cup, fetele din echipa Romaniei si-au putut face o idee despre suprafata de joc. Simona Halep, de exemplu, a parut sa fie foarte multumita de zgura din sala de la Rouen, unde se vor juca, sambata…

- ​Liderul echipei României, Simona Halep, a declarat, luni, la plecarea spre Franta, ca jucatoarele române sunt puternice si în forma înaintea întâlnirii din semifinalele FedCup (20, 21 aprilie, Rouen), transmite News.ro."Nu este mai dificil pe hârtie,…

- Julien Benneteau, capitanul nejucator al Franței, afirma ca Romania pornește cu prima șansa in semifinala de Fed Cup. Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) e principalul motiv de panica pentru francezi. Franța - Romania, in semifinalele Fed Cup, se joaca la Rouen, pe zgura, pe 20 și 21 aprilie. „Știm ca…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ostrava, ca suprafata de joc pe care se va disputa meciul de Fed Cup cu Cehia este una dificila deoarece are culoarea verde si mingea se vede destul de greu. "E greu de spus de spus daca suprafata…

- Meciul din Simona Halep, locul I WTA, si Venus Williams, locul 36 WTA, se va disputa, sâmbata, nu înainte de ora 10.00 (ora României), în turul al treilea al Australian Open, transmite News.ro.Aceasta întâlnire va fi prima din sesiunea de seara, pe arena Margaret…