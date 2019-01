Stiri pe aceeasi tema

- Romanian tennis players Simona Halep (WTA's 3rd), Mihaela Buzarnescu (WTA's 28th), Irina Camelia Begu (WTA's 71st), Ana Bogdan (WTA's 99th) and Monica Niculescu (WTA's 100th) were invited by Florin Segarceanu, the non-playing captain of Romania's Fed Cup team to play against the Czech Republic's…

- Jucatoarele de tenis Simona Halep (numarul 3 WTA), Mihaela Buzarnescu (28 WTA), Irina Camelia Begu (71 WTA), Ana Bogdan (99 WTA) si Monica Niculescu (100 WTA) au fost convocate de Florin Segarceanu, capitanul nejucator al echipei Romaniei de Fed Cup, pentru intalnirea cu Cehia, din primul tur al…

- Simona Halep (3 WTA), Mihaela Buzarnescu(28 WTA), Irina Begu (71 WTA), Ana Bogdan (99 WTA) și Monica Niculescu (100 WTA) au fost convocate de Florin Segarceanu, capitanul nejucator al echipei Romaniei de Fed Cup, pentru intalnirea cu Cehia, din deplasare, de la Ostrava. Cehia - Romania, in primul tur…

- ROMANIA CEHIA FED CUP. Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Ana Bogdan si Monica Niculescu vor face parte din echipa Romaniei pentru intalnirea cu Cehia, din Grupa Mondiala a Fed Cup, a anuntat Federatia Romana de Tenis. Petra Kvitova, finalista de la Australian Open 2019, nu va juca…

- Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Camelia Begu, Ana Bogdan si Monica Niculescu vor face parte din echipa Romaniei pentru intalnirea cu Cehia, din Grupa Mondiala a Fed Cup by BNP Paribas, a anuntat Federatia Romana de Tenis, informeaza News.ro."Am avut putina nesansa la tragerea la sorti,…

- Federația Româna de Tenis a anunțat, miercuri, lotul cu care România va aborda meciul cu Cehia din sferturile FedCup de la Ostrava. Principala "racheta" a țarii va fi Simona Halep (locul 3 WTA), celelalte componente fiind Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Ana Bogdan și Monica Niculescu.…

- Sorana Carstea și Monica Niculescu au fost eliminate astazi dimineața, inca din prima faza a Openului Australiei, primul turneu de Mare Șlem al anului. Sorana a cedat cu 4-6, 1-6, in fața Rebeccai Peterson (Suedia), iar Monica a fost intrecuta cu 6-7, 4-6, de Amanda Anisimova (SUA). Tot astazi dimineața,…

- Șase jucatoare din Romania au fost acceptate direct pe tabloul principal de la Australian Open, totul fiind stabilit pe baza clasamentului WTA dat publicitații in cursul zilei de luni. Simona Halep (1 WTA), Mihaela Buzarnescu (24 WTA), Irina-Camelia Begu (67 WTA), Ana Bogdan (76 WTA), Sorana Cirstea…