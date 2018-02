FED CUP. Irina Begu aduce Romaniei al doilea punct contra Canadei

Stiri pe aceeasi tema

- Romania conduce cu 2 0 in disputa contra Canadei, primul tur al Grupei Mondiale II din Fed Cup, la Cluj Napoca.Sorana Cirstea si Irina Begu au castigat primele doua meciuri. Duminica se vor disputa ultimele doua meciuri de simplu si partida de dublu.Sorana Cirstea a castigat lejer primul meci al zilei…

- Sub privirile Simonei Halep, Begu s-a impus in doua ore si 38 de minute. In primul meci al zilei, Sorana Cirstea, locul 38 WTA, a invins-o, cu scorul de 6-2, 6-2, pe Carol Zhao, locul 138 WTA. Duminica sunt programate, de la ora 12.00, meciurile Irina Begu – Carol Zhao, Sorana Cirstea – Bianca Andreescu…

- IRINA BEGU - BIANCA ANDREESCU 6-3, 6-7, 6-2 Jucatoarea Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-3, 6-7 (4), 6-2, pe Bianca Andreescu, locul 173 WTA, in al doilea meci al intalnirii Romania - Canada, care se disputa la Cluj-Napoca, in Grupa Mondiala II a Cupei Federatiei.…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a declarat dupa primul primul meci din cadrul intalnirii de Fed Cup dintre Romania si Canada, de la Cluj, ca este bucuroasa ca a reusit sa aduca primul punct echipei Romaniei in aceasta competitie. Cirstea a spus despre jocul facut ca nu a fost unul extraordinar,…

- Primul punct pentru Romania in disputa cu Canada din Fed Cup a fost adus gratie victoriei obtinute de Sorana Carstea (38 WTA) in fata lui Carol Zhao (138 WTA). La finalul meciului, invingatoarea a avut un discurs entuziasmant.

- Sorana Cirstea a invins-o pe Carol Zhao in primul meci al confruntarii dintre Romania și Canada, scor 6-2, 6-2, și spune ca Federația a ales foarte bine cand l-a ales pe Florin Segarceanu in funcția de capitan-nejucator al echipei de Fed Cup. "Cu domnul Segarceanu comunicam foarte bine, inca de la primele…

- Sorana Cîrstea, locul 38 WTA, a învins-o cu scorul de 6-2, 6-2 pe Carol Zhao, locul 138 WTA, în primul meci al întâlnirii România - Canada, care se disputa la Cluj-Napoca, în Grupa Mondiala II a

- Inaintea confruntarii dintre reprezentativele Romaniei și Canadei de la Fed Cup au avut loc cateva momente impresionante. In timpul imnului Romaniei, cele patru jucatoare ale noastre (Ana Bogdan, Sorana Cirstea, Irina Begu și Raluca Olaru) au parut marcate de moment. In tot acest timp, Simona Halep,…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea o va intalni pe Carol Zhao in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, sambata, de la ora 13:00, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri de primarul municipiului…

- Romania intalnește in acest weekend reprezentativa Canadei in primul tur al Grupei MondialeII din Fed Cup, la Cluj Napoca. Meciurile vor fi liveTEXT pe GSP.ro. Primul meci al zilei e cel dintre Sorana Cirstea și Carol Zhao, de la ora 12:45 urmat de partida dintre Irina Begu și Bianca Andreescu. ...

- FED CUP 2018 LIVE VIDEO ONLINE ROMANIA - CANADA: Sorana Cirstea-Carol Zhao LIVE STREAMING DIGI SPORT. Sorana Cirstea o va intalni pe Carol Zhao in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, sambata, de la ora 13,00, in Sala Polivalenta…

- Echipa nationala de FED Cup a Romaniei intalneste reprezentativa Canadei, in acest week-end, la Cluj, intr-o partida din primul tur al Cupei Mondiale ll.Ambelor natiuni le lipsesc principala racheta. Simona Halep (2 WTA) a decis sa se menajeze pentru aceasta confruntare, in timp ce pentru canadience…

- Petre Apostol Astazi si maine, la Sala Polivalenta din Cluj, echipa Romaniei se va confrunta cu selectionata Canadei, in prima runda din cadrul Grupei Mondiale a II-a din competitia de tenis feminin pe natiuni – Fed Cup, organizata de Federatia Internationala de Tenis. Dupa ce a patruns, la inceputul…

- Tennis player Sorana Cirstea will face off against Carol Zhao in the first singles' match between the teams of Romania and Canada in the World Cup of the Fed Cup, on Saturday, at 01:00 pm, in the Sports Hall of Cluj-Napoca, according to the draw made on Friday by the Mayor of Cluj-Napoca, Emil Boc. …

- Echipa de tenis a Romaniei va intalni in acest weekend echipa Canadei, cu care se va confrunta in Cupa Federatiei. Spectatorii prezenti la meciurile cu Canada de Fed Cup vor primi din partea Dr. Oetker stegulete tricolore si carduri speciale cu echipa Romaniei pentru autografe. Sorana Cirstea, locul…

- Sorana Cirstea o intalnește pe Carol Zhao, in primul joc de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala a II-a a Fed Cup, maine, de la ora 13, in Sala Polivalenta din Cluj, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi. Cirstea (27 ani, 38 WTA) o infrunta in premiera pe…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, cea care va disputa primul meci din cadrul intalnirii cu Canada, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, care are loc la Cluj in acest weekend, spera ca va putea sa aduca primul punct pentru echipa Romaniei. ''Sunt extrem de incantata sa fiu…

- FED CUP ROMANIA-CANADA. Sorana Cirstea (27 ani, 38 WTA) o va infrunta in premiera pe Carol Zhao (22 ani, 138 WTA), cea mai buna jucatoare din lotul deplasat de oaspete.Al doilea meci de simplu se va desfasura intre Irina Begu (27 ani, 37 WTA) si jucatoarea de origine romana Bianca Andreescu…

- Sorana Cirstea, locul 38 WTA, o va intalni pe Carol Zhao, locul 138 WTA, sambata, in primul meci al intalnirii din Cupa Federatiei dintre Romania si Canada, de la Cluj-Napoca, transmite News.ro . Meciul doi va fi cel dintre Irina Begu, locul 37 WTA, si Bianca Andreescu, locul 173 WTA. Duminica vor avea…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea o va intalni pe Carol Zhao in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, sambata, de la ora 13,00, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri de primarul municipiului…

- Dupa fotbal, tenisul este sportul preferat al lui Dan Petrescu, iar antrenorul liderului CFR Cluj le-a vizitat pe fetele din echipa de FED Cup a Romaniei, inaintea meciului cu Canada. Acestea au primit și cadouri de la Dan Petrescu, cu insemnele echipei CFR Cluj. Petrescu nu va putea sa le sustina din…

- ”Spre rușinea mea, e prima oara când vin la Cluj, atât ca jucatoare cât și ca turista. Arena e senzație, rar am vazut așa ceva. Toata lumea de la Cluj e extrem de deschisa și apreciem enorm ca am fost primite bine, adoptate. Am auzit numai lucruri bune despre acest oraș”…

- Simona Halep a venit la Cluj-Napoca, marti seara, dar va sta numai în tribuna la meciul din Fed Cup contra Canadei. ”Îmi pare foarte rau ca nu pot sa joc, dar sunt prezenta pentru ca îmi doream foarte mult sa fiu la echipa, îmi doream…

- Deși a anunțat inițial ca nu va juca in meciul cu Canada din Fed Cup de la sfarșitul saptamanii, Simona Halep ar putea lua o decizie radicala. Romanca urmeaza sa ajunga in aceasta seara la Cluj, unde, potrivit TV Digi Sport, ar urma sa efectueze un tratament revoluționar pentru a-și ameliora accidentarea…

- Irina Begu a facut o serie de declarații cand a ajuns marți pe Aeroportul Henri Coanda. Tenismena a marturisit ca este greu cand lipseste Simona Halep, dar a precizat ca echipa Romaniei va avea sustinerea publicului si va putea obtine victoria in meciul cu Canada din primul tur al Grupei Mondiale…

- Simona Halep a explicat absența din echipa Romaniei la meciul cu Canada. Simona Halep a invocat accidentarea de la glezna pentru refuzul de a juca pentru Romania impotriva Canadei . „Dupa ce am petrecut aceasta saptamana odihnindu-ma și incercand sa ma refac dupa accidentarea de la Australian Open, din…

- Emil Boc explica ce se intampla cu Simona Halep, la FedCup. Oferta primarului „Impreuna cu Simona Halep, haideți sa susținem Naționala Romaniei in meciul de tenis cu echipa Canadei din acest weekend!", a scris Emil Boc, pe Facebook. Într-un mesaj postat p Facebook, primarul Clujului,…

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a fost convocata, in premiera, in echipa Romaniei de Fed Cup, urmand sa completeze lotul, dupa ce Simona Halep (locul 2 WTA) nu va putea evolua, din motive medicale, conform declaratiei capitanului nejucator al reprezentativei tricolore, Florin…

- Ana Bogdan, 86 WTA, a confirmat convocarea in lotul de Fed Cup. "Pot confirma ca am fost convocata si maine (marti - n. red.) voi pleca spre Cluj. Momentan nu pot da mai multe detalii", a declarat Ana Bogdan. Ana Bogdan are un inceput de an de-a dreptul spectaculos, cu victorii in fata…

- Simona Halep nu va evolua in meciul pe care echipa de Fed Cup a Romaniei il va sustine impotriva Canadei, la Cluj, pe 10 si 11 februarie. Accidentata la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, jucatoarea din Constanta urmeaza un proces de refacere, pe care nu vrea sa l perturbe prin…

- Simona Hale nu va face deplasarea la Cluj, pentru a juca la Fed Cup. Sâmbata, sportiva a vorbit despre meciul cu Canada: ”Fizic, sunt destul de ok, talpa dreapta este înca cu probleme, dar s-a dezumflat, nu mai este asa umflata. Încerc…

- Simona Halep nu joaca la Cluj. Cine o va inlocui la Fed Cup Simona Halep a decis sa nu participe la Fed Cup. Motivul il reprezinta accidentarea suferita la Australian Open, iar pentru a nu risca o noua accidentare si o recuperare indelungata, numarul doi mondial va ramane in tribune. Sâmbata,…

- Vești proaste pentru fanii Simonei Halep! Deși aceasta a fost trecuta pe lista oficiala pentru meciurile Romaniei de la Fed Cup cu Canada, Halep nu va juca la Cluj. Simona Halep va sta in tribune la Cluj. Motivul il reprezinta accidentarea suferita de jucatoarea noastra la Australian Open.…

- Echipa de Fed Cup a Romaniei va juca impotriva Canadei in turul I din Grupa Mondiala II, la Cluj. Pentru duelul care se va disputa pe 10 și 11 februarie 2018, Florin Segarceanu, capitanul-nejucator al echipei Romaniei, a decis sa mizeze pe Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu și Raluca Olaru. ...

- Florin Segarceanu, noul capitan nejucator al echipei de Fed Cup, a dat detalii despre starea de sanatate a Simonei Halep. Simona Halep se relaxeaza dupa Australian Open 2018. "Ma refac alaturi de noul meu prieten" FOTO "Simona Halep este in perioada de recuperare. Are probleme la glezna.…

- Simona Halep revine luni la antrenamente. Anunțul facut de Florin Segarceanu in privința participarii sportivei la meciul de Fed Cup cu Canada. Simona Halep a fost premiata la ”Gala Trofeelor Alexandrion”, desfașurata in aceasta seara. Premiul in bani, trofeul și diploma au fost ridicate, in numele…

- Cele mai bune jucatoare de tenis ale Canadei, Eugenie Bouchard (121 WTA) si Francoise Abanda (126 WTA) nu fac parte din echipa convocata pentru meciul cu Romania, din primul tur al Grupei Mondiala II a Fed Cup, potrivit site-ului federatiei canadiene de profil. Capitanul nejucator Sylvain…

- Sylvain Bruneau, capitanul nejucator al Canadei, a anunțat astazi jucatoarele care vor evolua in confruntarea cu Romania din Fed Cup de pe 10 și 11 februarie. Canadiencele nu vor alinia in duelul de la Cluj cea mai buna echipa. Jucatoarele convocate sunt Carol Zhao (143 WTA), Bianca Vanessa Andreescu…

- Florin Segarceanu, capitanul nejucator al Romaniei, a anuntat lotul cu care va aborda partida din FedCup pe care tricolorele o vor juca impotriva Canadei. Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu si Raluca Olaru vor reprezenta tricolorul in confruntarea din "Sala Polivalenta" din Cluj-Napoca.

- Echipa de Fed Cup a Romaniei va juca impotriva Canadei, in turul I din Grupa Mondiala II. Pentru duelul care se va disputa pe 10 și 11 februarie 2018, Florin Segarceanu, capitanul-nejucator al echipei Romaniei, a decis sa mizeze pe Simona Halep, locul 2 WTA, Sorana Cirstea, locul 36 WTA, Irina Begu,…

- Simona Halep a reusit o performanta uluitoare la Australian Open. A batut-o pe Angelique Kerber cu 6-3, 4-6, 9-7 si se bate pentru trofeu cu daneza Caroline Wozniacki. Mulți romani se gandesc la finala de sambata, dar si la meciul de Fed Cup, cu reprezentativa Canadei, din turul al doilea al Grupei…

- Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Simona Halep s-a calificat, marti, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa 4-6, 6-4, 13-11 cu alt cuplu romanesc, Irina Bara/Mihaela Buzarnescu.Begu…