- Romania infrunta Franța pentru un loc in finala Fed Cup. Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) și compania vor avea un obstacol in plus: Sascha Bajin, cel mai bun antrenor din 2018, o pregatește pe Kristina Mladenovic (63 WTA). Franța - Romania, in semifinalele Fed Cup, se joaca pe 20 și 21 aprilie, la Rouen.…

- Simona Halep (2 WTA) și-a luat o pauza pana la meciurile de Fed Cup din perioada 20-21 aprilie, cand Romania va intalni Franța in semifinalele competiției. Jucatoarea noastra a revenit in țara dupa ce a atins semifinalele la Miami, insa n-a luat decat o zi de pauza și a inceput pregatirile pentru meciul…

- Romania și Franța se infrunta in semifinalele Fed Cup. Caroline Garcia (19 WTA), principala jucatoare a franțuzoaicelor, nu e sigura daca va accepta invitația lui Julien Benneteau. Romania și Franța se infrunta in semifinalele Fed Cup, pe 20 și 21 aprilie; Duelul are loc in Franța. In ciuda calificarii…

- Franta - Romania si Belarus - Australia sunt semifinalele competitiei feminine de tenis pe echipe Fed Cup, in urma meciurilor desfasurate in weekend in sferturile de finala. Romania va intalni Franta in deplasare, pe 20 si 21 aprilie, aceasta fiind a doua prezenta a echipei noastre in careul de asi…

- Romania este pentru a doua oara in istorie in semifinalele Cupei Federatiei, dupa editia din 1973. Cuplul Irina Begu (locul 35 WTA la dublu) / Monica Niculescu (locul 51 WTA) a invins, duminica, perechea Katerina Siniakova (locul I WTA de dublu) / Barbora Krejcikova (locul 2 WTA), cu scorul de 6-7…

- Cehia vs Romania 2-3 Siniakova/Krejcikova vs Begu/Niculescu 7-6 (7-2); 4-6; 4-6 Iata scorul care a consacrat „marea surpriza” de la Ostrava. De ce ghilimele? De fapt, singura care adusese puncte – pana la confruntarea decisiva, singura care a convins prin tenisul practicat, a fost Simona Halep. Nu…

- Mihaela Buzarnescu nu a putut sa consolideze victoria obtinuta in primul meci al zilei de Simona Halep si a pierdut in fata Katerinei Siniakova, scor 6-4, 6-2. Inaintea meciului de dublu, Romania si Cehia sunt la egalitate, 2-2

- Simona Halep, locul 3 WTA, a invins-o, duminica, cu scorul de 6-4, 5-7, 6-4, pe Karolina Pliskova, locul 5 WTA, in cea de a treia partida a intalnirii dintre Cehia si Romania, din sferturile de finala ale Grupei Mondiale a Cupei Federatiei.