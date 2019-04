Stiri pe aceeasi tema

- FED CUP, FRANȚA - ROMANIA 1-1 // Mihaela Buzarnescu (30 WTA) a cedat in fața Carolinei Garcia (21 WTA) in al doilea meci al zilei, scor 3-6, 3-6. Simona Halep (2 WTA) a adus Romaniei primul punct dupa ce a invins-o in primul meci pe Kristina Mladenovic (66 WTA), scor 6-3, 6-1. ...

- MIHAELA BUZARNESCU CAROLINE GARCIA LIVE STREAM VIDEO FED CUP FRANTA ROMANIA. In meciul al doilea de la Rouen, Mihaela Buzarnescu o va intalni pe Caroline Garcia. Mihaela Buzarnescu si Caroline Garcia nu s-au mai intalnit pana in prezent. DIGI SPORT și TELEKOM SPORT tramsmit, sambata, de la ora 17:30, MIHAELA…

- Romania intalnește Franța in semifinalele Fed Cup și are șansa de a accede pentru prima data in istorie in finala competiției unde ar putea intalni Australia sau Belarus. Semifinala va fi deschisa de partida dintre Simona Halep și Kristina Mladenovic. In cel de al doilea meci Mihaela Buzarnescu o…

- Ieri, a avut loc la Rouen, tragerea la sorti a meciurilor din semifinala Fed Cup dintre Franta si Romania care incepe astazi. Capitanul nejucator al echipei romane, Florin Segarceanu, va miza la simplu pe cele mai bune jucatoare pe care le are in lot, Simona Halep, numarul 2 mondial si Mihaela Buzarnescu…

- * Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, nr. 2 mondial, s-a declarat in forma si pregatita sa dea totul in prima partida de simplu cu Kristina Mladenovic, care deschide meciul Romania - Franta de la Rouen, din semifinalele Fed Cup. * Capitanul-nejucator al echipei feminine de tenis a Romaniei, Florin…

- Capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a României, Florin Segarceanu, este convins ca Simona Halep (locul 2 WTA) va face diferența în confruntarea Franța – România, din semifinalele Fed Cup.