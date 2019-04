FED CUP FRANŢA-ROMÂNIA. Alertă maximă la Rouen, autorităţile se tem de ce e mai rău. S-au luat măsuri speciale FED CUP FRANTA-ROMANIA. Subiectul incendiului de la Notre Dame e dezbatut pe strazi, in cafenele, in restaurante, chiar și in sala Kindarena de catre francezi din toate ramurile profesionale, de la zidari, la barmani, la ziariști sau reprezentanți ai Federației Franceze de Tenis. Potrivit unui reportaj realizat de trimisul Fanatik in Franta, oriunde te-ai indrepta, de la aterizarea pe Charles de Gaulle pana in Normandia, de la hotel pana la arena, nu gasesti un televizor care sa redea altceva decat discutii despre incendierea Catedralei care era vizitata anual de peste 12 milioane de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Franța și Romania vor juca, la Rouen, in weekend-ul 20-21 aprilie in semifinalele Fed Cup. Echipa Romaniei de Fed Cup este deja in Franța și a inceput pregatirea pentru meciul cu Franța. Azi, Simona Halep (2 WTA) și Mihaela Buzarnescu (31 WTA) au fost primele romance care s-au antrenat in sala Kindarena…

- Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Monica Niculescu si Raluca Olaru au fost nominalizate de capitanul-nejucator Florin Segarceanu pentru intalnirea din semifinalele Fed Cup de la Rouen, cu Franta, din 20-21 aprilie, a anuntat, luni, Federatia Romana de Tenis.

- Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Monica Niculescu si Raluca Olaru au fost nominalizate de capitanul-nejucator Florin Segarceanu pentru intalnirea din semifinalele Fed Cup de la Rouen, cu Franta, din 20-21 aprilie, a anuntat, luni, Federatia Romana de Tenis. Florin Segarceanu…

- Fanii romani vor primi putin peste 500 de bilete la intalnirea pe care Simona Halep si coechipierele ei o vor disputa cu Franta, la Rouen, in semifinalele Cupei Federatiei. Potrivit paginii de Facebook a echipei Romaniei, biletele la aceasta intalnire au preturi cuprinse intre 15 si 40 de euro pentru…

- Fanii romani vor primi putin peste 500 de bilete la intalnirea pe care Simona Halep si coechipierele ei o vor disputa cu Franta, la Rouen, in semifinalele Cupei Federatiei, informeaza News.ro.Citește și: Arbitrul Ovidiu Hategan a fost delegat de UEFA la partida dintre Inter Milano si Eintracht…

- Federația Franceza de Tenis a anunțat, luni, suprafața de joc pe care se va disputa semifinala FedCup cu România, de la Rouen. Astfel, pe 20 și 21 aprilie meciurile vor avea loc pe zgura.Meciul cu franțuzoaicele va avea loc în Le Kindarena (Le palais des sports de Rouen), o sala cu o…

- Meciul Franta - Romania, din semifinalele Fed Cup, va avea loc in orasul Rouen, a informat vineri Federatia franceza de tenis (FFT) pe site-ul sau oficial. Asa cum se anuntase, Franta va fi gazda acestei intalniri din semifinalele Fed Cup, meciurile urmand sa aiba loc pe 20 si 21 aprilie. Rouen se afla…

- Rouen va fi orașul care gazduiește semifinala Fed Cup dintre Franța și Romania, de la 20 și 21 aprilie 2019. Comitetul Executiv al Federației Franceze de Tenis a decis astazi locul in care Halep și compania vor infrunta Franța pentru un loc in finala Fed Cup. Meciurile se vor juca in sala Kindarena,…