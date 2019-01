Fed a păstrat dobnzile de politică monetară nemodificate Rezerva Federala americana a menținut, miercuri, dobânzile de politica monetara la același nivel și a anunțat ca va avea mai multa rabdare, atunci când va decide majorari, conform site-ului agenției de presa Reuters. Decizia de a-și modera politica monetara, respectiv de a nu mai majora costurile de împrumut, s-a facut pe fondul creșterii incertitudinilor în ceea ce privește economia americana, deși numarul locurilor de munca este în creștere. Spre deosebire de decembrie, când susținea ca riscurile sunt echilibrate, în prezent, Fed a menționat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

