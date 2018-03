Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Burduja, liderul Platformei Actiunea Civica a Tinerilor (PACT), a vorbit, la Adevarul Live, de la ora 12.00, despre prima initiativa romaneasca de transformare a UE. Cum poate deveni Romania unul dintre liderii Europei in anul Centenarului?

- Luna februarie a adus romanilor, comparativ cu toți ceilalți europeni, una dintre cele mai mari scumpiri la alimente fata de perioada similara a anului trecut. Majorarile au ajuns la unele produse la aproximativ 12%, in condițiile in care, in ultimii trei ani, luna februarie a adus creșteri nesemnificative…

- Ingram Micro Distribution aduce, in calitate de distribuitor unic pe piata din Romania, brandul de tehnologie V7, marca exclusiva a companiei americane Ingram Micro Inc. “Am decis sa aducem in Romania brandul V7 pentru a le oferi utilizatorilor de tehnologie produse recunoscute la…

- Meteorologii si specialistii climatologi spun ca intreaga planeta a intrat intr-o era in care anotimpurile de schimba, precizand si motivul care a adus peste Romania, in plina iarna, temperaturi de peste 20 de grade Celsius, iar in toiul primaverii, zapada abundenta si ger naprasnic. Sunt date statistice…

- Imre Toth și-a petrecut primii cincizeci de ani din viața in Romania și Ungaria, inainte de a pleca in Occident. In acest dialog cu Peter Vardy, filozof maghiar stabilit in Olanda, Toth vorbește cu sinceritate și luciditate despre viața lui, despre modul sau de gandire, despre istoria Europei ...

- Agentia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila Brasov, in colaborare cu Primaria Brasov, organizeaza in perioada 11 - 25 martie a doua editie a Festivalului International „Gloria Domini - Brasovul Pascal”, unicul eveniment de acest gen din Romania si din Regiunea de Sud - Est a Europei. …

- Scriitorii romani susțin Mișcarea #Rezist, pornita in strada anul trecut in timpul protestelor impotriva Ordonanței 13, iar pentru a arata acest lucru au purtat insigne galbene cu #Rezist la Targul International de Carte de la Leipzig. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook #Rezist Zurich, scriitorii…

- Lucrurile s-au schimbat net, in occident, la nivel social. Dar si politic. La aceste modificari, Rusia si nomenclatura postcomunista din Romania si estul Europei sunt departe de a se fi adecvat.

- Chirurgul Doina Hrehoret de la Institutul Clinic Fundeni este unul dintre cei 4 medici romani care face transplant hepatic. Nu, nu ati citit gresit. Avem doar 4 medici in toata Romania care fac asta. 3 la Bucuresti si, de curand, unul la Iasi. Ea este singura femeie din acest cvartet de chirurgi de…

- Facebook a „picat” timp de cateva minute vineri, la pranz, in Romania, Ungaria si Republica Moldova. Serverele care se ocupa de aceasta parte a Europei sunt raspunzatoare si de Instagram si de serviciul de mesagerie a retelei sociale, Facebook Messenger. Aplicatia de mobil de chat nu a putut fi accesata.

- Zilele trecute a fost scos din nou pe tapet stravechiul proiect al podului transfrontalier de mare trafic de peste raul Tisa din zona Teplita-Biserica Alba de langa Sighetu-Marmatiei. Unii jurnalisti au muscat rapid momeala („incep lucrarile la pod!”), desi in comunicatul C.N.A.I.R. nu se vorbeste decat…

- Țara noastra a fost inclusa pe lista statelor UE pentru care nu vor mai fi necesare inspecții suplimentare ale Administratiei Americane pentru Alimente si Medicamente, in cazul exporturilor de produse farmaceutice catre aceasta țara, fiind suficient avizul Agenției Europene Medicamentului. Calitatea…

- Afacerea cu piese din dezmembrari este o afacere profitabila si s-a extins in toate judetele din Romania. Piesele din dezmembrari sunt piese care provin din dezmembrarea masinilor aduse de catre parcurile de dezmembrari autorizate RAR si care functioneaza legal in Romania cu scopul de a dezmembra masini…

- "Ultima data a zis iar ca nu vrea sa se mai implice. Nu, Gigi, nu ma mai implic, ca e vorba de prea multi bani si daca nu mai vin si aia patru... Nu stiu, a balmajit-o, asa. A zis: Ma, nasule, gata, nu ma mai intereseaza - a mancat acolo nu stiu cate kile de carne, de sticksuri, tot meciul 9n.r.…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, ii solicita ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa demisioneze din functie, pentru ca 'nu are capacitatea de a descifra' mesajele de la Bruxelles si pentru ca ramanerea acestuia in functie 'dauneaza grav intereselor Romaniei'. 'Teodor…

- Deputatul PNL Claudiu Racuci acuza actuala coaliție de guvernarea PSD-ALDE de faptul ca au compromis corectarea umilințelor la care i-au supus pe dascali prin Legea salarizarii. La Comisia pentru munca, cei din PSD mi-au spus ca nu le pasa daca dascalii abadoneaza școala și pleaca și ei din țara. Niciodata…

- Vesti bomba de la meteorologi. Daca in ultimele zile iarna si-a intrat in drepturi spre final de anotimp, lururile sunt mai mai grave in cele ce urmeaza.Un al doilea val de aer arctic va lovi Europa. Vestile sunt cu atat mai sumbre cu cat informatiile de la specialisti vor fi valabile pana la jumatatea…

- Acesta va fi inființat la Targoviște, pe locul fostului liceu militar de la Manastirea Dealu, fiind singurul obiectiv de acest gen din sud-estul Europei. Romania va intra, in viitorul apropiat, in randul țarilor care dispun de un centru medical destinat special recuperarii militarilor care se intorc…

- Initiativa a plecat din Belgia, iar prin act normativ vom interzice marketingul, vanzarea si distribuirea in Romania, cu titlu profesional, catre unul sau mai multi clienti de retail a instrumentelor financiare derivate de tipul optiunilor binare, a transmis Mircea Ursache, vicepresedinte ASF Romania.…

- Valentin Lazea, economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), sustine ca Romania este structural mai indepartata de statele din centrul si estul Europei pentru ca in 2015 a luat decizia de a stimula consumul, scrie Digi24. 2 2 0 2 0 0

- Intalnire importanta a premierului Dancila cu seful Comisiei Europene Viorica Dancila Întâlnire importanta, astazi, la Bruxelles, a prim-ministrului Viorica Dancila cu seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în prima vizita pe care noul premier de la Bucuresti o face în…

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a declarat, marti, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, ca a cerut Guvernului roman sa continue consolidarea statului de drept și lupta impotriva coruptiei. Antonio Tajani i-a spus Vioricai Dancila ”Bun venit acasa!”, avand in vedere ca ea…

- Mihai Fifor: Baza SUA de la Mihail Kogalniceanu se va extinde Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a sustinut astazi declaratii de presa, dupa ce a participat la Conferinta de securitate de la Munchen, dedicata rolului global pe care îl are Uniunea Europeana si relatiilor…

- In pofida potentialului agricol ridicat al Romaniei, tara noastra are unul din cele mai putin performante sectoare alimentare la nivel european. Acest lucru se vede extrem de bine, in ultima vreme, din cantitatea de alimente pe care o importam.

- Europarlamentarul PNL Daniel Buda solicita Guvernului sa isi dea concursul pentru identificarea firmelor care produc alimente cu un dublu standard, precizand miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Satu Mare, ca firmele respective "trebuie sa plece deindata din Romania". El a explicat…

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…

- Festivalul International de Film de la Berlin, unul dintre cele mai importante ale Europei, debuteaza joi si propune patru sute de pelicule noi si dezbateri privind diversitatea. Romania va fi prezenta in cele trei sectiuni majore ale evenimentului, dar si in programul Berlinale Talents si Critics’…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns, in decembrie 2017, la un indice de 21,1 puncte, cel mai ridicat din ultimii 10 ani, in timp ce, in cazul Romaniei, toti indicatorii au scazut semnificativ, va urmare a crizei guvernamentale, reiese din rezultatele studiului GfK privind climatul de consum…

- Oamenii de afaceri sustin ca modul in care Cabinetul Dancila vrea sa rezolve problema salarizarii angajatilor part-time e discriminatoriu, ineficient si contrazice tocmai principiile pe care se bazeaza revolutia fiscala. In plus, masurile luate de stat ar urma sa descurajeze munca part-time…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Recent, severitatea acestei probleme a depasit maximul pre-criza, mai ales in tarile din centrul si estul Europei, noteaza sursa citata. De aceea, concluziile din perioada pre-criza sunt valabile si acum: emigratia din tarile din centrul si estul Europei are un impact negativ major asupra pietei locale…

- Pentru ca nu gaseste bani sa o construiasca, statul ar putea pune cruce Autostrazii Targu Mures – Iasi. Din cauza ca nu ar avea suficient trafic, creditorii internationali ezita sa finanteze cea mai scumpa sosea de mare viteza din Romania, estimata la noua miliarde de euro, potrivit surselor ECONOMICA.NET.Citeste…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Degeaba cresc salariile. Carnea, lactatele, ouale si uleiul ne vor lasa mai saraci. Sindicatele din industria alimentara ne pregatesc pentru noi scumpiri. De vina este slabiciunea leului, care aduce preturi mai mari la tot ce vine din strainatate. Plus costurile marite din cauza electricitarii, gazelor…

- In primele 10 luni ale anului care a trecut, Romania a cumparat din comertul intracomunitar mancare in valoare de 5 miliarde de euro, din care 1,3 miliarde de euro produse animale si animale vii; 1,5 miliarde de euro produse vegetale si produse alimentare, dar si bauturi si tutun in valoare de 2 miliarde…

- Liudmila Climoc are in palmares doua premiere in industrie: lansarea HD Voice și HD Voice Internațional pentru mobil, inainte ca acestea sa fie adoptate la scara larga in restul Europei. CEO al Orange Moldova, inainte sa preia aceeasi functie in Romania la 1 mai 2016, Liudmila Climoc i-a convins pe…

- Explicatia detaliata a nasterii prin cezariana. Numarul de operații de cezariana este foarte mare in Romania, fața de restul Europei. Medicul Radu Botezatu a fost invitatul Dianei Munteanu și al lui Florin Ristei, la "Prietenii de la 11" și a oferit toate detaliile pe care orice viitoare mama trebuie…

- Parasirea Uniunii Europene de Marea Britanie a clatinat din temelii vechiul proiect care facea din statele membre un fel de Statele Unite ale Europei. Liderul de la Elysee a precizat, intr-un interviu pentru BBC ca decizia Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana a fost motivata de faptul ca…

- Cand ai foarte mulți bani și nu mai știi ce sa faci cu ei, o opțiune demna de luat in seama sunt poșetele. Cel puțin in lumea politica. Și, nu, nu Elena Udrea este deținatoarea celei mai scumpe poșete din Romania, mai exact un model Hermes Birkin, in valoare de 37.000 de euro, potrivit bugetul.ro.Norocoasa…

- Un protest international fata de "politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei, violarea principiilor democratice si a conventiilor Uniunii Europene" este programat, duminica, la ora 14.00, in 40 de orase ale Poloniei, in Berlin, Praga, iar in Romania, in Bucuresti si Cluj. Protestul,…

- Cartograful ceh Jakub Marian a realizat o harta europeana a fumatului in randul barbatilor. Tarile cu cei mai inraiti fumatori sunt cele din vestul continentului si cateva dintre cele din sudul Europei, in timp consumul de tigari in randul barbatilor este redus in nord-est. Romania se situeaza la…

- Festele purismului Cotitura din 1989 a oferit Romaniei, dupa decenii de civism atrofiat și moravuri pervertite, șansa revenirii la moralitate. Cum se sta astazi? Destui sunt cei care se considera în ordine. Ba chiar se flateaza cât de „ajunși" sunt, ei și cei apropiați. Numai…

- Gica Popescu a fost numit consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme de sport. In principal, fostul capitan al naționalei se va ocupa de organizarea EURO 2020, cand Romania ar urma sa gazduiasca partide alaturi de alte țari ale Europei. Anunțul a fost facut chiar de Mihai Tudose, in emisiunea…

- Mariana Gheorghe, directorul general al OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, pleaca de la conducerea companiei dupa aproape 12 ani, fiind unul din cei mai longevivi CEO din Romania. Compania a anuntat marti pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), unde este…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, vineri, pe Facebook, ca majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania. „Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania. E una din cele mai importante reusite ale programului nostru…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a facut furori la cea mai scumpa petrecere din Romania organizata in noaptea dintre ani in Poiana Brașov. Ministrul a dansat intreaga noapte alaturi de vedete si cei mai bogați romani care au ales sa intampine trecerea dintre ani in Romania.Gazdele i-au…

- Dragoș Dolanescu a facut marturisiri despre ultima petrecere, alaturi de tatal sau dar și despre obiceiurile din țara in care traiește, Costa Rica. In noaptea trecerii dintre ani, se vor implini fix zece ani de cand Dragoș Dolanescu a petrecut pentru ultima oara Revelionul in Romania. ”Casa din Caimatei…