- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a transmis la Bruxelles ca este favorabila ramanerii provinciei britanice Irlanda de Nord in uniunea vamala europeana in cazul in care nu se va ajunge la un acord complet cu Uniunea Europeana, o situatie care ii fragilizeaza pozitia, afirma surse politice.…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita 'plasa de siguranta' care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana nu va crea o 'frontiera dura' cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul…

- Fostul ministru si negociator-sef pentru Brexit al guvernului britanic, David Davis, le-a cerut duminica membrilor executivului condus de Theresa May sa respinga planul acesteia privind Brexitul, asa-numitul 'Plan de la Chequers', intrucat Uniunea Europeana de asemenea l-a respins, publicul britanic…

- La o reuniune a comisarilor europeni de la Bruxelles, Michel Barnier, negociatorul-sef al UE pentru Brexit, si Martin Selmayr, secretarul general al Comisiei Europene, au prezentat un bilant al negocierilor dintre UE si Marea Britanie, care urmeaza sa paraseasca blocul comunitar la sfarsitul lunii…

- Premierul britanic Theresa May a inchis miercuri Congresul Partidului Conservator afirmand din nou ca prefera mai degraba un Brexit fara niciun acord, decat sa accepte un acord care se aduca scindarea Marii Britanii. Premierul britanic a subliniat însă şi inconvenientele pentru ambele…

- Ministrii din guvernul condus de premierul britanic Theresa May sustin pe deplin propunerile acestuia privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce saptamana trecuta liderii celorlalte 27 de state membre ale UE au respins propunerile Londrei cuprinse in 'Planul de la Chequers',…