Febra hemoragică Lassa a provocat moartea a 142 de persoane în Nigeria de la începutul anului 2018 Epidemia de febra hemoragica Lassa a provocat 142 de decese in Nigeria de la inceputul anului 2018 din cele 400 de cazuri confirmate, potrivit unui bilant comunicat joi de catre autoritatile sanitare din aceasta tara, informeaza AFP.



La inceputul lunii martie, statisticile oficiale indicau 110 morti si 353 de cazuri confirmate.



''De la inceputul epidemiei, in 2018, au existat 142 de decese'', se indica intr-un nou raport al Centrului national nigerian de control al epidemiilor (NCDC), care a raportat o rata de mortalitate de 24,3% in randul cazurilor confirmate.

