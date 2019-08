Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul saptamanii trecute, 20 de persoane au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Județean Focșani, dupa ce au fost victimele accidentelor rutiere, agresiunilor sau dupa ce au cazut de pe biciclete ori din caruțe. Astfel, in dupa amiaza zilei de sambata, la ora 16:36,…

- Pana la sfarsitul lunii iulie, autoritatile au raportat un numar total de 234.078 de cazuri de Dengue, cel mai mare numar de cazuri fiind identificate in districtul Colombo, 7.260, urmat de Gampaha, la periferia capitalei Colombo, cu peste 3.000 de cazuri, si de Kalutara, cu peste 2.000.Unitatea…

- Un accident grav a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, la Oraștie. Un barbat a decedat si alte patru persoane au suferit diverse traumatisme, dupa ce o caruța a fost lovita de un camion, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. In urma impactului, barbatul a decedat…

- Honduras se confrunta cu o epidemie de febra dengue. Aproximativ 28.000 de persoane au fost afectate de aceasta boala in 2019. Potrivit France 24, citat de Mediafax, 26 dintre cele 32 de spitale publice din Honduras au raportat ca trataeaza un numar foarte mare de cazuri de febra dengue. Dintre cele…

- “La MAE nu au existat sesizari cu privire la existenta votului multiplu. Ne-au fost sesizate insa mai multe incidente. Au fost raportate de misiunile noastre diplomatice incidentele care se refereau fie la grupurile de agitatori, care au facut propaganda electorala in sectiile de votare, interzisa prin…

- Seismul a avut loc in jurul orei locale 11:30 (07:00 GMT). Epicentrul a fost localizat in orasul Masjed Soleiman, la o adancime de 17 kilometri, in provincia Khuzestan, frontaliera cu Irakul, potrivit Centrului national de seismologie din Iran. Cel putin sapte replici, din care cea mai puternica…

- 'Activam toate institutiile guvernamentale si non-guvernamentale pentru a pune in aplicare o serie de masuri' impotriva vectorului bolii, tantarul Aedes aegypti, a declarat ministrul Sanatatii, Alba Flores, in cadrul unei conferinte de presa. Aceste actiuni, care vor fi implementate in 298 de municipalitati,…

- Nu mai puțin de 38 de persoane au ajuns in cursul lunii mai la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) Zalau din cadrul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Zalau intoxicate ca urmare a consumului de ciuperci. Potrivit reprezentanților unitații spitalicești, din cele 38 de persoane tratate, doi au fost copii…