- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, la Palatul Cotroceni, despre Sebastian Ghița, in cadrul conferinței de presa comuna cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic. ”Nu e treaba președinților”, a spus șeful statului, Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar…

- Jurnalistul Vlad Mixich, fost vicepresedinte al Agentiei Nationale a Medicamentului, va colabora cu postul de radio Digi FM, pentru care va realiza o rubrica ce va fi inclusa in matinal, de luni pana vineri, intre orele 8.00 si 9.00, precum si o emisiune, care va fi difuzata sambata, de la ora 11.00,…

- Distributorul de produse medicale Torus Pharma susține ca a înștiințat în urma cu doua luni Ministerul Sanatații ca pot aduce în România cel puțin 10.000 de flacoane de imunoglobulina, însa autoritatea competenta nu a raspuns oficial solicitarii, informeaza compania. …

- Un distribuitor se ofera sa aduca rapid și 10.000 de flacoane de imunoglobulina. Dar medicamentele provin din India, adica dintr-o țara din afara Uniunii Europene și necesita o documentație speciala. Agenția Naționala a Medicamentului spune ca aceste produse au compoziția „ușor inferioara”. In plus,…

- Distributorul de produse medicale Torus Pharma susține ca a înștiințat în urma cu doua luni Ministerul Sanatații ca pot aduce în România cel puțin 10.000 de flacoane de imunoglobulina, însa autoritatea competenta nu a raspuns oficial solicitarii, informeaza compania. …

- In timp ce Comisia Europeana a initiat in ultimii doi ani investigatii ale unor companii farmaceutice privind preturile excesive practicate de acestea in Europa pentru medicamente din sfera oncologiei sau epilepsiei, sanctionandu-le pentru majorari ale preturilor cu pana la 2.600%, in Romania asistam…

- Potrivit unei scrisori deschise a Grupului pentru Reforma si Alternativa Universitara (GRAUR) Cluj-Napoca trimisa, marti, ministrului Educatiei, calitatea unei scoli moderne depinde de calitatea morala a dascalilor si de masura in care absolventii ei sunt educati ca cetateni integri. "Indepartati…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca ofera servicii de mediere a muncii in Uniunea Europeana si Spatiul Economic European in calitatea sa de membru EURES. EURES reprezinta o retea de cooperare intre serviciile publice de ocupare europene si a fost creata pentru facilitarea liberei circulatii…

- Rezervele de gaze din Marea Neagra se ridica la 200 de miliarde de metri cubi in perimetrele unde au fost efectuate foraje, ceea ce ar insemna ca productia totala a tarii sa se dubleze timp de 20 de ani, a declarat Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale de Resurse Minerale (ANRM),…

- 200 de fiole pentru tratarea copiilor cu imunodeficiente. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni, 19 februarie, ca urmeaza sa intre in tara 200 de fiole necesare pentru tratarea copiilor cu imunodeficiente. „Vizavi de imunoglobuline, am avut discutii la sediul UNIFARM si la sediul Agentiei…

- Organizatia de Serializare a Medicamentului din Romania (OSMR) a lansat, saptamana trecuta, Sistemul National de Verificare a Medicamentelor, cu scopul de a proteja pacienții impotriva medicamentelor contrafacute. Acest sistem va fi implementat pe durata unui an, urmand sa devina funcțional din 9 februarie…

- Dupa cutremurul provocat de inregistrarile pe care Vlad Cosma le-a facut publice la posturile de televiziune Antena 3 și Romania TV, apar noi dezvaluiri scandaloase, de data aceasta intr-un nou dosar instrumentat de DNA.

- Europarlamentarul PNL Daniel Buda solicita Guvernului sa isi dea concursul pentru identificarea firmelor care produc alimente cu un dublu standard, precizand miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Satu Mare, ca firmele respective "trebuie sa plece deindata din Romania". El a explicat…

- Ioan Sorin Stratulat, sef al Sectiei clinice recuperare, medicina fizica si balneologie din cadrul Spitalului Clinic Cai Ferate Iasi, a fost gasit in incompatibilitate de inspectorii Agentiei Nationale de Integritate (ANI). Citeste si: Semnal de ALARMA pentru Romania, dupa boom-ul economic:…

- Guvernul Republicii Moldova va decide daca trece sau nu la ora de vara, dupa ce Consiliul Europei va adopta modificari la Directiva 2000/84/CE privind dispozițiile referitoare la ora de vara. Astazi, Parlamentul European a adoptat o Rezoluție prin care cere Comisiei Europene sa efectueze o evaluare…

- Federatia Patronala Petrol si Gaze (FPPG) dezaproba decizia Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) de stabilire a pretului de referinta la gaze naturale in functie de preturile de tranzactionare de pe hub-ul CEGH din Viena, care nu reflecta realitatile pietei din Romania, potrivit unui comunicat…

- Organizatia de Serializare a Medicamentului din Romania a lansat Sistemul National de Verificare a Medicamentelor, menit sa protejeze pacientii impotriva medicamentelor contrafacute. Procesul de implementare a sistemului se va intinde pe durata unui an, urmand ca acesta sa devina operational la 9 februarie…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca Ungaria va semna un acord cu Romania pentru livrarea a patru miliarde de metri cubi de gaze naturale anual, intelegere care va incheia monopolul Rusiei in tara sa, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Doua dintre unitațile medicale clujene aflate sub autoritatea Consiliului Județean, respectiv Spitalul Clinic de Recuperare și cel de Boli Infecțioase au fost evaluate pozitiv in cadrul celui mai recent Raport de cercetare publicat de Observatorul Roman de Sanatate (O.R.S.), organizație a carei misiune…

- Hotii fac miliarde pe seama lipsei de informatizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), iar noi cerem sa se implementeze sistemele informatice promise in Programul de guvernare, a declarat, joi, Gabriel Biris, partener Biris&Goran, intr-o conferinta organizata de Asociatia Oamenilor…

- Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua decenii, dar cu toate acestea exista in continuare judete in care rata somajului este de peste 10%, ceea ce inseamna ca unu din zece locuitori apti de munca nu lucreaza, scrie Ziarul Financiar. In Vaslui, de exemplu,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, la Antena 3, ca marti se va intalni cu producatorii de medicamente iar in cazul in care nu va ajunge la un consens cu acestia privind imunoglobulinele, va fi declansat mecanismul de protectie civila."Am avut o intalnire pe problema imunoglobulinelor,…

- O echipa de IT-sti clujeni a lansat, luni, prima aplicatie din Europa pentru telefonul mobil in care utilizatorii posteaza in timp real informatii despre starea partiilor, calitatea zapezii, timpul de asteptare la instalatiile pe cablu sau starea vremii, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Potrivit rezultatelor audierii publice organizata de grupul de lobby „Pro Banatul de Munte“ și desfașurata la Zavoi in 16 decembrie 2017, majoritatea locuitorilor zonei au spus un „NU“ raspicat acestui demers cuprins in proiectul „Salbaticia in Carpați, bogație pentru oameni“. Ei considera…

- Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea petrolului, anunta Guvernul.

- Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale ANRM suma de 73.450.000 USD, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea petrolului.Decizia apartine Curtii Internationale de Arbitraj de pe langa…

- Fiul lui Donald Trump a chefuit pe un domeniu imens din Giurgiu, ferit de ochii curiosilor, cu un miliardar roman! CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta in exclusivitate toate detaliile si imagini in premiera cu miliardarul Sorin Stanescu, cel care a petrecut intens cu Donald Trump Jr.…

- Torje și-a dat acordul sa vina la Dinamo. Rivaldinho l-a desființat pe Miriuța: ”Nu ințelege nimic!”. La Dinamo apele s-au agitat in ultimele zile. Doi dintre indezirabili, Rivaldinho și Fiilipe Nascimento au fost cedați bulgarilor de la Levsski Sofia. Dinamo a punctat și la capitolul „veniri”, convingandu-l…

- Un proiect de ordin al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) schimba legislatia referitoare la taxarea gazelor naturale produse in Romania. Redeventa nu va mai fi calculata pe baza pretului obtinut din vanzarea gazelor romanesti, ci in baza unei formule care tine cont de cotatia gazului…

- "Formularul 600 trebuie eliminat in prima zi in care vine noul ministru. Eu nu pot sa spun ca ma angajez sa fac, eu va spun ce trebuie sa faca un ministru de Finanțe. El trebuie sa faca ce e mai bine pentru oameni simpli, pentru cetațeni. Nu trebuie sa puna bariere, ci sa le elimine. Diferența intre…

- Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Pop, care a primit, luni seara, la Targu Mures, Placheta Eminescu de Ziua Culturii Nationale, a declarat ca aceasta il obliga sa creasca calitatea actului educational din Romania. Foto: (c) Dorina Matis / AGERPRES "E o onoare pentru mine sa fiu…

- Banca Europena pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) va acorda asistenta tehnica pentru consolidarea sectorului de apa si apa uzata din Romania printr-un contract de 2,2 milioane de euro. „Acordul de servicii pentru consolidarea sectorului de apa si apa uzata din Romania” va fi propus pentru finantare…

- Ce este declarația 600. Avocații, notarii, contabilii, ziariștii, persoanele fizice autorizate și cei care inregistreaza venituri din chirii trebuie sa depuna pana in data de 31 ianuarie 2018 formularul 600. Practic, sunt vizate toate profesiile liberale. Sunt colectate datele pentru veniturile obținute…

- Documente atasate: Descarca formularul 600 FORMULARUL 600: Romania are peste 400.000 de persoane fizice autorizate, astfel ca mai bine de 400.000 de romani trebuie sa faca drumul catre oficiile Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). Iata ce spune Fiscul pe site-ul sau despre acest…

- La fiecare vizita intr-un mall, romanii cheltuie in medie 110 lei pe haine, arata datele unui studiu recent. Suma creste in perioada reducerilor. Potrivit aceluiasi studiu, doar unul din zece romani care trec pragul marilor centre comerciale ar alege branduri romanesti. Irina Schrotter – designer: „Din…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat ca urmeaza sa fie semnate contractele de achizitie pentru 14 echipamente Computer Tomograf (CT) si 24 aparate de Rezonanta Magnetica (RMN), care vor ajunge in spitalele unde nu exista astfel de dispozitive, fondurile fiind imprumutate de Banca Mondiala.…

- Focșaneanul Alexandru Velicu este incepand de miercuri presedinte al Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, a confirmat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatii, Oana Grigore. El il inlocuieste pe fostul presedinte Nicolae Fotin, caruia…

- Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) are, incepand de miercuri, o noua conducere, Alexandru Velicu fiind numit presedinte in locul lui Nicolae Fotin, caruia i s-a incheiat mandatul, conform oficialilor din Ministerul Sanatatii.

- Focșaneanul Alexandru Velicu este incepand de miercuri presedinte al Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, a confirmat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatii, Oana Grigore. El il inlocuieste pe fostul presedinte Nicolae Fotin, caruia i-a expirat…

- Angajații ANAF vor fi premiați cu 15% din sumele recuperate. Guvernul a adoptat, la finalul anului trecut, o ordonanța de urgența (OUG) care permite Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a le acorda premii…

- BAlexandru Velicu este incepand de miercuri presedinte al Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, a confirmat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatii, Oana Grigore. El il inlocuieste pe fostul presedinte Nicolae Fotin, caruia i-a expirat mandatul.

- Romania se pregateste intens pentru preluarea presedintiei Consiliului UE in 2019, intr-un context european afectat de Brexit. Care au fost nerealizarile din 2017, ce se intampla cu ambasada din Israel si de ce nu avem in Bucuresti Agentia Europeana a Medicamentului, cititi in retrospectiva MEDIAFAX

- EVENIMENT…Autoritațile de poliție și paza a frontierei din Romania și Republica Moldova au avizat favorabil evenimentul care va avea loc in dupa-amiaza zilei de Revelion, in localitatea Falciu din județul Vaslui. Publicul larg este așteptat sa sarbatoreasca in cel mai ingenios mod intrarea in Anul Centenar…

- Sute de mii de globuri lucrate manual de sticlarii romani ajung, an de an, in brazii din intreaga lume. Intr-un atelier din Cluj este sarbatoare in fiecare zi, iar cei 30 de angajați se transforma in ajutoarele Moșului și realizeaza, cu migala și talent, decorațiuni pictate cu peisaje sau personaje…

- Cele 28 de state membre ale UE au depasit o noua etapa, joi, in crearea unui arsenal legislativ propriu care sa raspunda obiectivelor trasate de Acordul pentru clima de la Paris, dupa ce au reusit sa se puna de acord in privinta eforturilor ce trebuie facute pentru a reduce emisiile de gaze cu efect…

- Oana Cociasu, managing partner al agentiei Medic One, a relatat pentru wall-street.ro cum a evoluat calitatea serviciilor medicale din Romania si ce rezultate a obtinut agentia de comunicare in domeniul medical anul acesta. 0 0 0 0 0 0

- Cu produsele second hand exista riscul ca acestea sa cedeze foarte repede, cele aftermarket nu se pot potrivi și de cele mai multe ori calitatea poate fi indoilnica, ca și a fake-urilor vandute precum piese originale la prețuri foarte mici. Pentru a evita astfel de probleme mai bine alegeți o piesa…

- Premiul evidentiaza si alte doua mari realizari ale companiei precum cresterea exportului de Nistatina pe continentul american cu 50- in 2017, dar si investitia demarata intr-o noua facilitate de productie pentru unguente si supozitoare. Decernarea trofeului a avut loc in cadrul Galei ANEIR (Asociatia…