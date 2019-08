Stiri pe aceeasi tema

- Puținii suporteri veniți pe stadionul din Pitești pentru meciul dintre FCSB și FC Voluntari i-au criticat și injurat pe jucatorii roș-albaștrilor. Fanii i-au luat la rost pe elevii lui Vergil Andronache la pauza meciului cand fotbaliștii se indreptau spre vestiare. „Nesimțiților! Sa va fie rușine”…

- Cristiano Bergodi (54 de ani), antrenorul echipei FC Voluntari, a susținut o conferința de presa premergatoare partidei cu FCSB, din etapa a cincea a Ligii 1. Partida se joaca duminica, de la ora 21:00, la Pitești și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Italianul s-a declarat surprins de vizita lui Mircea Lucescu…

- FC Botosani a produs surpriza etapei a treia a Ligii I de fotbal, prin victoria cu 2-0 in fata vicecampioanei FCSB, prima din istorie, luni seara, in deplasare, la Pitesti. Acesta a fost al 13-lea duel dintre cele doua echipe, bilantul fiind de 10 victorii pentru FCSB si doua remize inaintea…

- Dan Alexa (39 de ani) a avut o replica pentru Gigi Becali, dupa ce finanțatorul celor de la FCSB a comentat in stilul caracteristic scandalul public dintre antrenorul Astrei și Anamaria Prodan. Astra a obținut prima victorie in Liga 1 cu Alexa pe banca, dupa ce a invins-o ieri pe Voluntari, scor 2-1…

- Frenkie De Jong a vorbit pentru prima data despre transferul fostului sau coleg de la Ajax Amsterdam, Matthijs De Ligt, la Juventus, potrivit Mediafax.Mijlocașul in varsta de 22 de ani a dezvaluit de cand a ajuns la Barcelona ca i-ar placea sa joace și in sezoanele urmatoare alaturi de fundașul…

- Bilal Aissa Laiouni (22 de ani), mijlocașul francez cu origini algeriene, continua sa se pregateasca cu FC Voluntari, dupa ce Gigi Becali și impresarul jucatorului, Liubliana Nedelcu, n-au ajuns la o ințelegere. Președintele de la FC Voluntari, Bogdan Nicolae, susține ca cele doua cluburi s-au ințeles,…

- Mircea Rednic si-a reziliat contractul cu Dinamo! Cu “Puriul” la carma, ros-albii au terminat play-out-ul pe locul 3, adica locul 9 in clasamentul total, cea mai slaba clasare din istoria clubului, relateaza Mediafax.Citește și: Edi Iordanescu ar putea fi noul antrenor la FCSB. Gigi Becali:…

- Nicola Inquieto, afaceristul italian arestat la Pitesti in urma cu un an si acuzat ca spala banii Camorrei prin intermediul firmelor pe care le avea in Arges, a fost condamnat, pe fond, la 16 ani de inchisoare.